В России ввели новый порядок выплаты больничных

13:46 19.11.2020

Правительство объявило о введении нового порядка выплаты больничных и пособий по материнству, пишет РИА Новости.

Согласно заявлению главы кабмина Михаила Мишустина, теперь их будут перечислять гражданам напрямую из фонда соцстрахования, а не через работодателя. Отмечается, что с 2022 года такая практика будет применяться по всей стране.

По словам Мишустина, в некоторых регионах эта система уже работает в пилотном режиме и хорошо себя зарекомендовала. В частности, у работодателей становится меньше бумажной работы, а граждане быстрее получают положенные выплаты. В свою очередь территориальные органы фонда проверяют правильность всех начислений.

"Поэтому с 2022 года такую практику распространим на всю страну. Более того, перейдем на проактивный формат работы. Пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам - всё это будет оформляться автоматически, на основании электронного листка нетрудоспособности", - добавил Мишустин.

Получение сведений для назначения таких пособий будет также проходить в электронном виде.