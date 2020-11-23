СК обвинил полковника МВД в перевозке смертницы для терактов в 2010 году

15:43 23.11.2020

Следственный комитет РФ предъявил обвинение в участии в террористической деятельности начальнику ОМВД России по Кизлярскому району Дагестана, полковнику полиции Гази Исаеву.

По информации СК, силовик причастен к организации терактов 29 марта 2010 года на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» столичной подземки, в результате которых погибли 39 человек и более 100 получили ранения.

Следователи утверждают, что Исаев был участником запрещенной в РФ террористической организации «Имарат Кавказ» в 2009-2010 годах. Он предоставлял информацию о деятельности Кизлярского РОВД и спецоперациях против террористов. Исаев лично доставил смертницу на автостанцию в районе Кизляра, откуда она отправилась в Москву для совершения теракта, сообщают в СК.

Об убийстве предполагаемого организатора теракта в столичном метро ФСБ отчиталась в августе 2010-го. В марте прошлого года сообщалось о задержании подозреваемого в причастности к организации взрывов.