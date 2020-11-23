СК обвинил полковника МВД в перевозке смертницы для терактов в 2010 году

© KM.RU, Алексей Белкин

Следственный комитет РФ предъявил обвинение в участии в террористической деятельности начальнику ОМВД России по Кизлярскому району Дагестана, полковнику полиции Гази Исаеву.

По информации СК, силовик причастен к организации терактов 29 марта 2010 года на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» столичной подземки, в результате которых погибли 39 человек и более 100 получили ранения.

Следователи утверждают, что Исаев был участником запрещенной в РФ террористической организации «Имарат Кавказ» в 2009-2010 годах. Он предоставлял информацию о деятельности Кизлярского РОВД и спецоперациях против террористов. Исаев лично доставил смертницу на автостанцию в районе Кизляра, откуда она отправилась в Москву для совершения теракта, сообщают в СК.

Об убийстве предполагаемого организатора теракта в столичном метро ФСБ отчиталась в августе 2010-го. В марте прошлого года сообщалось о задержании подозреваемого в причастности к организации взрывов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.11.2020, 23:03
    Гость: Правильно!

    Салют дали на майдане в 2014 году и деньги закончились. Времени у нациков на раскачку нет, успеть бы соломку постелить в схронах. Экономику бандерятника обнулили "патриоты". Главному клоуну свидомого цирка пора смываться...

  2. 23.11.2020, 21:46
    Гость: Бобер

    Не прошло и 10 лет?! а нет, прошло.
    За 10 лет он наверное успел всю москву террористам разрисовать как и где минировать. Ждём "салюта".
    Бункерному гаранту лучше из бункера уже не выходить, сам понимаешь времени на раскачку нет.

  4. 23.11.2020, 18:04
    Гость: да-да

    за русскими полицейские гоняются по всей России, выискивают русских националистов, при этом татарских, кавказских не трогают

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