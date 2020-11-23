В России планируют ввести плату за прохождение некоторых водных путей

В России планируют ввести плату за прохождение участков внутренних водных путей, где модернизируется инфраструктура, пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя Росморречфлота Александра Пошивая. 

По его словам, на первоначальном этапе плату планируется вводить там, где будут производится масштабные работы по строительству гидротехнических сооружений и улучшатся условия судоходства. 

Необходимость введения платы Пошивай объяснил тем, что судовладельцы будут получать более высокую прибыль за счет увеличения объемов грузовых перевозок на модернизированных участках.

Кроме того планируется ввести плату за использование специальных электронных навигационных карт на базе системы "ГЛОНАСС". Цена такой системы составляет от 50 до 100 тысяч рублей с одного судна.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 23.11.2020, 19:51
    Гость: Если у вас есть

    1 или несколько,пароходов,и они лет как 50бороздят просторы родины,как скажите глубина форватера увеличит вашу прибыль,если с вас будут драть бабло за то, что углубили речку,хотя вам это до лампочки,ваш пароход и так ходил без углубления,вот пароходам,яхтам,которые не могли пройти по старым речным маршрутам можно и платить,только кому?или речки тоже уже частные?

  4. 23.11.2020, 19:42
    Гость: Никак чья то яхта

    Где то не проходит вот и углублять затеяли,а что бы бабки затраченные вернуть,введут налог или побор,как кому нравится

  5. 23.11.2020, 18:52
    Гость: русский Петр

    Более тотатиларных чем Традиционные самодержавные в истории не было.
    В дальнейшем под тоталитарными мы те режимы и будем подразумевать.
    Вот там действительно, проезд через любую преграду должен был хорошо оплачиваться смотрящим. Это самая традиционная традиция - высасывать из пальца.
    Цари жаловали своих слуг правом собирать мзду, а их слуги своих слуг и так далее. На том и держался Традиционный и Истинный тоталитаризм.

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