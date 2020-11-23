В России планируют ввести плату за прохождение некоторых водных путей

12:47 23.11.2020

В России планируют ввести плату за прохождение участков внутренних водных путей, где модернизируется инфраструктура, пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя Росморречфлота Александра Пошивая.

По его словам, на первоначальном этапе плату планируется вводить там, где будут производится масштабные работы по строительству гидротехнических сооружений и улучшатся условия судоходства.

Необходимость введения платы Пошивай объяснил тем, что судовладельцы будут получать более высокую прибыль за счет увеличения объемов грузовых перевозок на модернизированных участках.

Кроме того планируется ввести плату за использование специальных электронных навигационных карт на базе системы "ГЛОНАСС". Цена такой системы составляет от 50 до 100 тысяч рублей с одного судна.