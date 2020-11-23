В России впервые выявили за сутки более 25 тысяч зараженных COVID-19

11:22 23.11.2020

В России за прошедшие сутки врачи диагностировали коронавирус еще у 25 173 россиян. Это новый антирекорд с начала пандемии, сообщили в оперативном штабе.

Последние три дня суточный показатель не падает ниже 24 тысяч человек. 21 ноября был зафиксирован последний максимум — 24,8 тысячи инфицированных за день.

За минувший день больше всего заражений зафиксировано в столице (6866), Санкт-Петербурге (2926) и Подмосковье (971). Меньше всего — в Чукотском (9) и Ненецком (5) автономных округах. Умер от коронавируса за сутки 361 человек, что меньше, чем накануне, на 40 (11%). Общее число умерших достигло 36 540.

Всего с начала эпидемии коронавируса в России COVID-19 обнаружили у 2,11 миллиона человек. По этому показателю РФ занимает пятое место в мире, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.