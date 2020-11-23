В России впервые выявили за сутки более 25 тысяч зараженных COVID-19

© KM.RU, Кирилл Дуболев

В России за прошедшие сутки врачи диагностировали коронавирус еще у 25 173 россиян. Это новый антирекорд с начала пандемии, сообщили в оперативном штабе.

Последние три дня суточный показатель не падает ниже 24 тысяч человек. 21 ноября был зафиксирован последний максимум — 24,8 тысячи инфицированных за день.

За минувший день больше всего заражений зафиксировано в столице (6866), Санкт-Петербурге (2926) и Подмосковье (971). Меньше всего — в Чукотском (9) и Ненецком (5) автономных округах. Умер от коронавируса за сутки 361 человек, что меньше, чем накануне, на 40 (11%). Общее число умерших достигло 36 540.

Всего с начала эпидемии коронавируса в России COVID-19 обнаружили у 2,11 миллиона человек. По этому показателю РФ занимает пятое место в мире, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.11.2020, 17:08
    Гость: Да

    Британо-шведская вакцина - Оксфордская плюс производство Астразенике - вроде как ушла из упоминаний...хотя уже договора подписывали...это от неё бразильцы мрут?

    А вот новую от американского Файзера, пока как бы хвалят?

    Хотя там тоже испытания не закончены...просят разрешить выпуск в связи с "чрезвычайным положением"..

  2. 23.11.2020, 17:02
    Гость: Да

    Вообще,производство вакцин сейчас, конечно, будет развиваться везде..

    Но вот кто сможет производить много и дёшево, вопрос...

    И почему-то думается, что тут всех может опередить Индия. У них производство любых лекарств очень развито, и они не заморачиваться соблюдением законов..

    Сделают копию (джинерики, или как там они их называют)) то ли Файзера, то ли ЭпивакКороны и начнут выпускать десятками миллионов...по цене не 50 долларов, а по 5, скажем..

  3. 23.11.2020, 16:51
    Гость: Да

    У нас главная проблема - производство. Вакцины-то хорошие, но вот количество...

    Мы говорим о миллионах доз в месяц и то, весной, а Файзер вроде как о 40 миллионах в декабре.. и миллиарде в следующем году. Хотя и этого мало - если для всего мира.

  4. 23.11.2020, 16:19
    Гость: gvozd

    чистой воды Манипулирование.
    статья убеждает вас что Якобы есть какие то новые Заболевшие - это не так.
    вопервых.
    речи Нет о медициских Заболеваниях - это ТЕСТЫ, а не заболевшие.
    вовторых.
    если Вдруг начать массовое тестирование - появится Больше разных результатов Тестов.. в том числе и позитивных.
    втретьих.
    все эти Тесты - филькина грамота и показывают Погоду по приказу Кагала.

  5. 23.11.2020, 15:13
    Гость: Гость

    Швеция. "Шведы пошли по обратному пути, пытаясь выстроить систему приоритетов.
    Исходя из оценки своих реальных возможностей и перспектив: работа с группами риска, снижение смертности при сохранении привычного образа жизни и отказ от давления как на население, так и на экономику". … "При этом многие государства просто не могут позволить себе новую серию ограничений. Население устало и бунтует, как, например, в Германии, Италии или Чехии". … "И возможно (лучше) внедрить опыт Швеции, как страны не прибегающей к таким строгим мерам".

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