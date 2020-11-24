Минэкономразвития предложило упростить процедуру оформления детских выплат

11:11 24.11.2020

Минэкономразвития РФ разработало законопроект, разрешающий родителям не собирать справки для получения пособий по уходу за ребенком и единовременной выплаты при рождении, пишет газета "Известия".

Документ предполагает, что органы власти сами будут проверять предоставленные гражданами сведения для получения денежных выплат.

"При обращении за назначением ежемесячного пособия по уходу за ребенком и обращении за назначением единовременного пособия при рождении ребенка заявителями предоставляется информация о совместном проживании ребенка и родителей", - говорится в законопроекте.

После чего, органы, которые назначают и выплачивают пособия, проверяют достоверность указанных в запросе данных о проживающих совместно с ребенком и о степени их родства. Соответствующий запрос информации осуществляется в порядке межведомственного информационного взаимодействия в МВД, а также в органах записи актов гражданского состояния.

В ведомстве считают, что данный законопроект позволит избежать обращения граждан за получением справок о составе семьи, а также выписок из домовых книг.

Отмечается, что документ готовы поддержать фракции КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия".

Сейчас для получения пособий необходимо предоставить паспорт, свидетельство о браке, свидетельство о рождении ребенка, справку с места работы либо учебы, что деньги ранее не были выплачены, а также реквизиты счета, куда они будут перечислены, пишет газета.