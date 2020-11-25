МЧС России направило дополнительную группировку в Карабах

Фото с сайта twitter.com

МЧС направило дополнительную группировку сил и средств в Нагорный Карабах для оказания помощи населению. Об этом говорится в пресс-релизе российского министерства.

«Самолет Ил-76 МЧС РФ со спасателями на борту вылетел в Нагорный Карабах. Сводная группировка сформирована из сотрудников Ногинского и Тульского спасательных центров, центра "Лидер", специалистов центрального аппарата, а также специалистов Минэнерго», — говорится в сообщении.

В ближайшее время также планируется дополнительно увеличить численность личного состава в Карабахе. Ранее в регион, где произошел военный конфликт, прибыли две колонны МЧС с 45 тоннами стройматериалов и 300 тоннами гуманитарного груза.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце сентября, на спорной территории начались боестолкновения. 9 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий.

Соглашением предусмотрено размещение в регионе российских миротворцев. 13 ноября президент Владимир Путин подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха. В состав центра вошли представители МЧС, МИД и ФСБ, а также представители других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.11.2020, 17:25
    Гость: Как-то весело

    Одни войны устраивают, а Россия стройматериалы поставляет. А может МЧС мне подкинет стройматериалы?

  4. 25.11.2020, 15:24
    Гость: грек

    Теперь заинтересованным силам требуется показать, что Россия не способна удержать перемирие на что понадобится ввести дополнительные силы из Турции......

Все комментарии (7)
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