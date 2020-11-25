МЧС России направило дополнительную группировку в Карабах
МЧС направило дополнительную группировку сил и средств в Нагорный Карабах для оказания помощи населению. Об этом говорится в пресс-релизе российского министерства.
«Самолет Ил-76 МЧС РФ со спасателями на борту вылетел в Нагорный Карабах. Сводная группировка сформирована из сотрудников Ногинского и Тульского спасательных центров, центра "Лидер", специалистов центрального аппарата, а также специалистов Минэнерго», — говорится в сообщении.
В ближайшее время также планируется дополнительно увеличить численность личного состава в Карабахе. Ранее в регион, где произошел военный конфликт, прибыли две колонны МЧС с 45 тоннами стройматериалов и 300 тоннами гуманитарного груза.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце сентября, на спорной территории начались боестолкновения. 9 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий.
Соглашением предусмотрено размещение в регионе российских миротворцев. 13 ноября президент Владимир Путин подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха. В состав центра вошли представители МЧС, МИД и ФСБ, а также представители других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Одни войны устраивают, а Россия стройматериалы поставляет. А может МЧС мне подкинет стройматериалы?
Радует безмерно, что все это - включая зарплаты мчс-мэнов - за счет Карабаха!
кому эти строительные материалы? Азеро6аранам? Армян там скоро не будет!
Теперь заинтересованным силам требуется показать, что Россия не способна удержать перемирие на что понадобится ввести дополнительные силы из Турции......
оккупанты.