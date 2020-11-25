МЧС России направило дополнительную группировку в Карабах

13:26 25.11.2020

МЧС направило дополнительную группировку сил и средств в Нагорный Карабах для оказания помощи населению. Об этом говорится в пресс-релизе российского министерства.

«Самолет Ил-76 МЧС РФ со спасателями на борту вылетел в Нагорный Карабах. Сводная группировка сформирована из сотрудников Ногинского и Тульского спасательных центров, центра "Лидер", специалистов центрального аппарата, а также специалистов Минэнерго», — говорится в сообщении.

В ближайшее время также планируется дополнительно увеличить численность личного состава в Карабахе. Ранее в регион, где произошел военный конфликт, прибыли две колонны МЧС с 45 тоннами стройматериалов и 300 тоннами гуманитарного груза.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце сентября, на спорной территории начались боестолкновения. 9 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий.

Соглашением предусмотрено размещение в регионе российских миротворцев. 13 ноября президент Владимир Путин подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха. В состав центра вошли представители МЧС, МИД и ФСБ, а также представители других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.