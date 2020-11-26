Собянин продлил ограничительные меры до середины января

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении до 15 января 2021 года меры, направленные против распространения коронавируса.

В частности, речь идет о жителях города старше 65 лет и гражданах с хроническими заболеваниями, которым рекомендовано оставаться дома. Так же предприятия и организации обязаны продлить режим дистанционной работы для, как минимум, 30% своего персонала. Кроме того остаются закрытыми все досуговые учреждения для детей.

По словам Собянина, столичная система здравоохранения сейчас работает "с очень большой нагрузкой". И, хотя, по сравнению с октябрем видно сглаживание динамики роста заболевания, сам уровень заболеваемости остается по-прежнему высокой. 

"Благодаря принятым мерам пока удается избежать самого тяжелого весеннего сценария развития пандемии с тотальным закрытием всего и вся. Прошу вас по-прежнему быть максимально осторожными и не подвергать ненужному риску свое здоровье", — заявил Собянин.

Ранее Собянин ввел другие ограничительные меры в городе, которые должны действовать с 13 ноября до 15 января. На это время студенты городских вузов и колледжей переходят на дистанционную форму обучения, а их транспортные карты заблокированы. Кроме того, максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 25% общей вместимости зала.

Среди запретов также проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей. Работа детских лагерей дневного пребывания временно приостанавливается. Проведение развлекательных мероприятий для детей на открытом воздухе по-прежнему возможно.

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