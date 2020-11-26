Заморозку накопительных пенсий продлили до конца 2023 года

Здание Госдумы России

Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект, продлевающий заморозку накопительной части пенсии до конца 2023 года.

«Законопроект устанавливает в 2023 году аналогичный 2014-2022 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование», - сообщается в пояснительной записке.

Напомним, с 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от заработной платы направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Данная норма, согласно действующему законодательству, действует до 2022 года включительно.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, реализация данного законопроекта уменьшит трансферт из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ на 669,3 млрд рублей в 2023 году, сообщает ТАСС.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.11.2020, 22:12
    Гость: Социальный

    договор между народом и властью скоро будет окончательно разорван властью, которая вообще ничего не хочет делать, кроме собирания налогов и штрафов.
    После чего народ будет совершенно свободен от уплаты любых налогов государству.
    Начнется полный кирдык. Закономерный результат правления Кривоногих-Кабаева.

  2. 26.11.2020, 18:58
    Гость: stalker

    Ничего нового. Еще одно подтверждение профанации того, что у нас пенсионной реформой и пенсионной системой является.

  5. 26.11.2020, 17:54
    Гость: Что-то

    эти "финты" с заморозкой начинают напоминать морковку перед мордой осла, тянущего повозку.

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