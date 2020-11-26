Заморозку накопительных пенсий продлили до конца 2023 года
Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект, продлевающий заморозку накопительной части пенсии до конца 2023 года.
«Законопроект устанавливает в 2023 году аналогичный 2014-2022 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование», - сообщается в пояснительной записке.
Напомним, с 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от заработной платы направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Данная норма, согласно действующему законодательству, действует до 2022 года включительно.
Согласно финансово-экономическому обоснованию, реализация данного законопроекта уменьшит трансферт из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ на 669,3 млрд рублей в 2023 году, сообщает ТАСС.
Комментарии читателей Оставить комментарий
договор между народом и властью скоро будет окончательно разорван властью, которая вообще ничего не хочет делать, кроме собирания налогов и штрафов.
После чего народ будет совершенно свободен от уплаты любых налогов государству.
Начнется полный кирдык. Закономерный результат правления Кривоногих-Кабаева.
Ничего нового. Еще одно подтверждение профанации того, что у нас пенсионной реформой и пенсионной системой является.
еще одно слово из новояза: "заморозка" - раньше это называлось "отбирать".
ну правильно, там роснефть попросила два лярда баксов, откуда их еще брать то
эти "финты" с заморозкой начинают напоминать морковку перед мордой осла, тянущего повозку.