Заморозку накопительных пенсий продлили до конца 2023 года

16:52 26.11.2020

Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект, продлевающий заморозку накопительной части пенсии до конца 2023 года.

«Законопроект устанавливает в 2023 году аналогичный 2014-2022 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование», - сообщается в пояснительной записке.

Напомним, с 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от заработной платы направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Данная норма, согласно действующему законодательству, действует до 2022 года включительно.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, реализация данного законопроекта уменьшит трансферт из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ на 669,3 млрд рублей в 2023 году, сообщает ТАСС.