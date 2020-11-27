Россияне назвали размер пенсии для комфортной жизни

Российские представители различных профессий оценили уровень пенсии, который, по их мнению, будет необходим им для комфортной жизни в старости.

Отмечается, что самые большие запросы оказались у работников финансовой, строительной и IT-сфер. Как пишет РБК, комфортная для данных сотрудников пенсия должна быть равна не менее 100 тыс. рублей в месяц. Так ответили 23% работников IT-сферы, 20% строителей и 22% финансистов. 

Медики, учителя, работники кафе и ресторанов, водители назвали оптимальную пенсию в размере от 40 до 50 тыс. рублей в месяц. 

Каждый пятый работник производства хотел бы в старости получать 30–40 тыс. руб. в месяц.

«Любых специалистов объединяет то, что на одну только государственную пенсию они вряд ли смогут реализовать все свои планы после 60–65 лет», — отметил генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.11.2020, 17:26
    Гость: Евгений В

    Размер пенсии не является основным показателем комфортной жизни. Во времена СССР для всех пенсионеров было доступным: любая мед.помощь, санаторно-курортное лечение, экологически чистые продукты питания, настоящие лекарства, оплата ЖКХ без проблем, бесплатный проезд на общественном транспорте, внимание социальных органов и Совета Ветеранов.
    Сейчас сделай пенсию всем не менее 100 тысяч, уже на завтра стоимость жизни увеличится так, что пенсионер будет жить еще хуже, чем при сегодняшней пенсии в в 15000 рублей. В этом государстве комфортно и беззаботно живут только семьи ворья. Даже олигархи живут более напряженной жизнью, не говоря о самом ворье на государственных должностях.
    Шутка: еще может те, кто в бункерах сидит.

  5. 27.11.2020, 15:29
    Гость: stalker

    Да "тупые американские лавочники" пенсии получают не в пример нам выше. А мы (такие умные) в одном неприличном месте давно сидим с нашими мизерными пенсиями.

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