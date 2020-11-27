Россияне назвали размер пенсии для комфортной жизни

09:30 27.11.2020

Российские представители различных профессий оценили уровень пенсии, который, по их мнению, будет необходим им для комфортной жизни в старости.

Отмечается, что самые большие запросы оказались у работников финансовой, строительной и IT-сфер. Как пишет РБК, комфортная для данных сотрудников пенсия должна быть равна не менее 100 тыс. рублей в месяц. Так ответили 23% работников IT-сферы, 20% строителей и 22% финансистов.

Медики, учителя, работники кафе и ресторанов, водители назвали оптимальную пенсию в размере от 40 до 50 тыс. рублей в месяц.

Каждый пятый работник производства хотел бы в старости получать 30–40 тыс. руб. в месяц.

«Любых специалистов объединяет то, что на одну только государственную пенсию они вряд ли смогут реализовать все свои планы после 60–65 лет», — отметил генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий.