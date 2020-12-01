Ритуальные услуги в России могут подешеветь
Законопроект о реформе похоронного дела внесен в нижнюю палату парламента. Автором документа выступил депутат Госдумы Антон Жарков.
Как рассказал парламентарий "Парламентской газете", документ предлагает ввести единые федеральные требования к деятельности похоронных служб и обязанностям властей.
Так, документ обязывает юридические лица и индивидуальных предпринимателей заключать соглашения на ведение похоронной деятельности. Также законопроектом предлагается ввести реестр недобросовестных компаний и установить ответственность за раскрытие данных о смерти граждан. Заявки на погребение предлагается принимать только через специальные диспетчерские центры.
По словам Жаркова, если данные требования будут введены повсеместно, то автоматически повысится контроль над ними и вырастет конкуренция в отрасли. В результате ритуальные услуги могут даже немного подешеветь.
На властей регионов предлагается возложить обязанности по содержанию кладбищ, чтобы повысить государственный контроль в похоронном деле.
Отмечается, что законопроект нацелен на наведение порядка в сфере ритуальных услуг, где часто граждане России сталкиваются с мошенничеством и недобросовестным оказанием услуг.
Жарков отметил, что в случае принятия документа гражданам не придется переоформлять уже полученные документы на захоронения.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это что, намек на то, что народ наш зажился на этом свете и ему пора на вечный покой ?
Как всегда у режима ничего не получится , то есть абсолютно ! Вот в подорожание я верю . Придумают саморегулирующие организации , которые в принцепе к удишевлению не предназначены .
Вы думаете содержимому там не все равно?
Только в России могут радовать людей под Новый год, скидками на ритуальные услуги.
Каждые вторые похороны бесплатно. Карточка постоянного клиента. Пока дешево, надо воспользоваться.