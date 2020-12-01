Ритуальные услуги в России могут подешеветь

Законопроект о реформе похоронного дела внесен в нижнюю палату парламента. Автором документа выступил депутат Госдумы Антон Жарков.

Как рассказал парламентарий "Парламентской газете", документ предлагает ввести единые федеральные требования к деятельности похоронных служб и обязанностям властей. 

Так, документ обязывает юридические лица и индивидуальных предпринимателей заключать соглашения на ведение похоронной деятельности. Также законопроектом предлагается ввести реестр недобросовестных компаний и установить ответственность за раскрытие данных о смерти граждан.  Заявки на погребение предлагается принимать только через специальные диспетчерские центры. 

По словам Жаркова, если данные требования будут введены повсеместно, то автоматически повысится контроль над ними и вырастет конкуренция в отрасли. В результате ритуальные услуги могут даже немного подешеветь. 

На властей регионов предлагается возложить обязанности по содержанию кладбищ, чтобы повысить государственный контроль в похоронном деле.

Отмечается, что законопроект нацелен на наведение порядка в сфере ритуальных услуг, где часто граждане России сталкиваются с мошенничеством и недобросовестным оказанием услуг. 

Жарков отметил, что в случае принятия документа гражданам не придется переоформлять уже полученные документы на захоронения.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.12.2020, 20:28
    Гость: stalker

    Это что, намек на то, что народ наш зажился на этом свете и ему пора на вечный покой ?

  2. 01.12.2020, 18:50
    Гость: Виктор. Красноярск .

    Как всегда у режима ничего не получится , то есть абсолютно ! Вот в подорожание я верю . Придумают саморегулирующие организации , которые в принцепе к удишевлению не предназначены .

  4. 01.12.2020, 16:21
    Гость: охотник за бакланами

    Только в России могут радовать людей под Новый год, скидками на ритуальные услуги.

  5. 01.12.2020, 16:13
    Гость: retvizan

    Каждые вторые похороны бесплатно. Карточка постоянного клиента. Пока дешево, надо воспользоваться.

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