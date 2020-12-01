Ритуальные услуги в России могут подешеветь

09:05 1.12.2020

Законопроект о реформе похоронного дела внесен в нижнюю палату парламента. Автором документа выступил депутат Госдумы Антон Жарков.

Как рассказал парламентарий "Парламентской газете", документ предлагает ввести единые федеральные требования к деятельности похоронных служб и обязанностям властей.

Так, документ обязывает юридические лица и индивидуальных предпринимателей заключать соглашения на ведение похоронной деятельности. Также законопроектом предлагается ввести реестр недобросовестных компаний и установить ответственность за раскрытие данных о смерти граждан. Заявки на погребение предлагается принимать только через специальные диспетчерские центры.

По словам Жаркова, если данные требования будут введены повсеместно, то автоматически повысится контроль над ними и вырастет конкуренция в отрасли. В результате ритуальные услуги могут даже немного подешеветь.

На властей регионов предлагается возложить обязанности по содержанию кладбищ, чтобы повысить государственный контроль в похоронном деле.

Отмечается, что законопроект нацелен на наведение порядка в сфере ритуальных услуг, где часто граждане России сталкиваются с мошенничеством и недобросовестным оказанием услуг.

Жарков отметил, что в случае принятия документа гражданам не придется переоформлять уже полученные документы на захоронения.