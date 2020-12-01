Прокуратура вынесла представление мэру Владивостока после ледяного шторма

Мэру Владивостока вынесено представление за ненадлежащее взаимодействие служб, ответственных за ликвидацию последствий циклона. По мнению прокуратуры Приморского края, действия властей города привели к затягиванию восстановления Владивостока после циклона.

"Установлено, что в период действия на территории города режима ЧС не организовано надлежащее взаимодействие ответственных служб", - цитирует заявление прокуратуры "Интерфакс".

Отмечается, что ненадлежащее содержание администрацией города объектов инженерной инфраструктуры, отсутствие перечня резервных генераторов на случай чрезвычайных ситуаций привели к несогласованным действиям оперативного штаба Владивостока и затягиванию процесса подключения объектов к коммунальным ресурсам.

Также муниципалитет, по мнению прокуратуры, оставил без должного внимания вопросы организации бесперебойного электроснабжения жителей острова Попова. Долгое время не решается вопрос строительства на островной территории объектов электроснабжения. На случай ЧС не предусмотрены плавсредства для помощи населению островов.

"По выявленным нарушениям прокурором Владивостока в адрес главы города внесено представление с требованием рассмотреть вопросы обеспечения надежного электроснабжения, а также обеспечения транспортной доступности островных территорий", - говорится в сообщении прокуратуры.

Циклон обрушился на Приморский край в ночь на 19 ноября. Он принес ледяной дождь, сильный ветер, снегопад, что вызвало энерго- и теплоаварии, перебои связи, нарушения в движении транспорта. В крае действует режим ЧС регионального уровня, ведутся восстановительные работы.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.12.2020, 18:43
    Гость: Однако,

    как ни прискорбно, но всё верно говорите.
    Умному и честному практически невозможно пробиться на серьёзную должность - сжирают те, кто умеют только полировать зад, что повыше, да пинать под зад тех, кто должностью пониже. Вот и вся философия «эффективного» менеджмента.
    Тупой «чего изволите-с» гораздо важнее сегодня, чем толковый и работящий, да ещё и, не дай Бог, с чувством собственного достоинства. Умный ведь задумываться начнёт, вопросы ненужные задавать, а то и, страшно даже помыслить, критиковать начальство осмелится. Так ведь и «скреп» лишиться можно.

  3. 01.12.2020, 15:45
    Гость: Россиянин

    Подобная ситуация будет в любом городе, так как управление стало на порядок ниже. Среди руководителей инженерных служб не осталось профессионалов, одни блатные. Если эколог руководит предприятиями водоснабжения, теплоснабжения, а бухгалтер рулит здравоохранением не ждите ничего хорошего. Будет как в Приморском крае!

  5. 01.12.2020, 13:42
    Гость: ?

    Правильным ли было решение строить вантовый мост при наличии таких климатических условий?

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