Правозащитники попросили Минюст декриминализовать мирные митинги
Правозащитники направили в Минюст обращение, в котором попросили не привлекать к уголовной ответственности, в том числе по «дадинской статье», участников мирных несогласованных митингов.
«Было бы полезно обсудить возможность принятия властями России следующих мер: полностью декриминализировать участие в мирных митингах, даже несогласованных с властями, отменить положения законодательства, позволяющие привлекать к уголовной ответственности за неоднократное участие в несогласованных публичных мероприятиях", - цитирует заявление «Интерфакс».
Правозащитники считают, что необходимо «расширить список ситуаций, в которых публичные мероприятия могут проходить без согласования с властями». Также они предложили ввести в законодательство понятие «спонтанное публичное мероприятие», которые можно было бы проводить без согласования, как и мероприятия с небольшим количеством участников, «не предполагающие перекрытия дорог и иных серьезных изменений в функционировании города».
Также правозащитники считают нужным не признавать серии одиночных пикетов единой акцией, требующей согласования, предложили снизить штрафы и исключить административные аресты за участие в несогласованных публичных мероприятиях.
Кроме того, предлагается отменить запреты на проведение публичных мероприятий на определенных территориях, например, на Красной площади или рядом со зданиями судов, исключить возможность считать акцию несогласовнаной в случае, если был пропущен срок подачи уведомления, и публиковать статистику о количестве поданных уведомлений о проведении акций и количестве согласованных и не согласованных властями акций.
Обращение правозащитников адресовано заместителю министра юстиции, уполномоченному России при ЕСПЧ Михаилу Гальперину.
Комментарии читателей Оставить комментарий
но закон нужно выполнять.
Митингует меньшинство, а подавляющее большинство в выходной хочет отдохнуть с друзьями, с семьёй и детьми и им на фиг не нужны митинги в центре города (любого) тем более в центре Москвы, где много туристов.
Туристы приезжают осматривать достопримечательности и платят за это, а не за митинги.
наглое крикливое меньшинство будет мешать гражданам культурно отдыхать. При этом будут нарушены права многосиленных граждан.
за городом,в красивом месте,г=
Зачем поганить красивое место, тем более что им место без разницы, им главное- зрителей побольше, они эксгибиционисты в некотором смысле)))
полностью декриминализировать участие в МИРНЫХ МИТИНГАХ, ДАЖЕ НЕСОГЛАСОВАННЫХ С ВЛАСТЯМИ.
Правозащитники направили в Минюст обращение, в котором попросили не привлекать к уголовной ответственности, в том числе по «дадинской статье», участников мирных несогласованных митингов.
Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2020/12/02/aktsii-vnesistemnoi-oppozitsii-v-rossii/883449-pravozashchitniki-poprosili-minyu
А ЧТО ТАКОЕ
М И Р Н Ы Е
М И Т И Н Г И?
+отменить запреты на проведение публичных мероприятий на определенных территориях, например, на Красной площади+
Ишь чего поганцы захотели!
Делать что хотят и где хотят и чтоб им за это ничего не было!
Гнать в шею пгавозащитников с их погаными митингами !
Красная площадь ко всему прочему ТУРИСТИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ, там полно народу часов до 15-16.
Народ туда не на митинги посмотреть ходит. Там группы туристические, в т.ч. иностранные.
Нечего поганить центр Москвы своими погаными навальными митингами.
Гоу на Болотную, пятясь и кланяясь .
==========
МИТИНГ - массовое присутствие граждан в определенном месте для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера
а если шляются по дорогам - это уже
ДЕМОНСТРАЦИЯ- демонстрация - организованное публичное выражение общественных настроений группой граждан с использованием во время передвижения, в том числе на транспортных средствах, плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитаци.
Проводите "мирные митинги" где-нибудь за городом - ага где этого никто не увудит и не узнает..
весь смысл протеста - в публичности.
это Тоталитаризм в чистом виде.