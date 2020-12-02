Правозащитники попросили Минюст декриминализовать мирные митинги

Правозащитники направили в Минюст обращение, в котором попросили не привлекать к уголовной ответственности, в том числе по «дадинской статье», участников мирных несогласованных митингов.

«Было бы полезно обсудить возможность принятия властями России следующих мер: полностью декриминализировать участие в мирных митингах, даже несогласованных с властями, отменить положения законодательства, позволяющие привлекать к уголовной ответственности за неоднократное участие в несогласованных публичных мероприятиях", - цитирует заявление «Интерфакс».

Правозащитники считают, что необходимо «расширить список ситуаций, в которых публичные мероприятия могут проходить без согласования с властями». Также они предложили ввести в законодательство понятие «спонтанное публичное мероприятие», которые можно было бы проводить без согласования, как и мероприятия с небольшим количеством участников, «не предполагающие перекрытия дорог и иных серьезных изменений в функционировании города».

Также правозащитники считают нужным не признавать серии одиночных пикетов единой акцией, требующей согласования, предложили снизить штрафы и исключить административные аресты за участие в несогласованных публичных мероприятиях.

Кроме того, предлагается отменить запреты на проведение публичных мероприятий на определенных территориях, например, на Красной площади или рядом со зданиями судов, исключить возможность считать акцию несогласовнаной в случае, если был пропущен срок подачи уведомления, и публиковать статистику о количестве поданных уведомлений о проведении акций и количестве согласованных и не согласованных властями акций.

Обращение правозащитников адресовано заместителю министра юстиции, уполномоченному России при ЕСПЧ Михаилу Гальперину.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 02.12.2020, 19:49
    Гость: прямое нарушение Конституции РФ, говОрите?

    Митингует меньшинство, а подавляющее большинство в выходной хочет отдохнуть с друзьями, с семьёй и детьми и им на фиг не нужны митинги в центре города (любого) тем более в центре Москвы, где много туристов.
    Туристы приезжают осматривать достопримечательности и платят за это, а не за митинги.
    наглое крикливое меньшинство будет мешать гражданам культурно отдыхать. При этом будут нарушены права многосиленных граждан.

  3. 02.12.2020, 19:31
    Гость: ну вы эстЭт

    за городом,в красивом месте,г=
    Зачем поганить красивое место, тем более что им место без разницы, им главное- зрителей побольше, они эксгибиционисты в некотором смысле)))

  4. 02.12.2020, 18:59
    Гость: Гы-гы- обсудить возможность принятия властями России

    полностью декриминализировать участие в МИРНЫХ МИТИНГАХ, ДАЖЕ НЕСОГЛАСОВАННЫХ С ВЛАСТЯМИ.

    Правозащитники направили в Минюст обращение, в котором попросили не привлекать к уголовной ответственности, в том числе по «дадинской статье», участников мирных несогласованных митингов.

    Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2020/12/02/aktsii-vnesistemnoi-oppozitsii-v-rossii/883449-pravozashchitniki-poprosili-minyu

    А ЧТО ТАКОЕ
    М И Р Н Ы Е
    М И Т И Н Г И?

    +отменить запреты на проведение публичных мероприятий на определенных территориях, например, на Красной площади+

    Ишь чего поганцы захотели!
    Делать что хотят и где хотят и чтоб им за это ничего не было!

    Гнать в шею пгавозащитников с их погаными митингами !
    Красная площадь ко всему прочему ТУРИСТИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ, там полно народу часов до 15-16.
    Народ туда не на митинги посмотреть ходит. Там группы туристические, в т.ч. иностранные.
    Нечего поганить центр Москвы своими погаными навальными митингами.
    Гоу на Болотную, пятясь и кланяясь .

    ==========

    МИТИНГ - массовое присутствие граждан в определенном месте для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера

    а если шляются по дорогам - это уже

    ДЕМОНСТРАЦИЯ- демонстрация - организованное публичное выражение общественных настроений группой граждан с использованием во время передвижения, в том числе на транспортных средствах, плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитаци.

  5. 02.12.2020, 18:14
    Гость: gvozd

    Проводите "мирные митинги" где-нибудь за городом - ага где этого никто не увудит и не узнает..
    весь смысл протеста - в публичности.
    это Тоталитаризм в чистом виде.

Все комментарии (10)
Выбор читателей
«В наше время мы видим принципы фабрикации парадигм в исторической науке по политическому заказу правящей прослойки недавно получившего независимость государства»
Молчание – золото, или Бессмысленная и беспощадная разборка по-русски
«Война Карабаха за свою независимость идет не с 1992 года. Она идет с 22 июля 1918 года. Карабах был в составе советского Азербайджана, но никогда не был в составе несоветского Азербайджана»
Лукашенко сознался в прослушке переговоров «лохушки» Тихановской
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
© KM.RU, Кирилл Зыков
Россия презентует свою вакцину «Спутник V» в ООН
Великобритания одобрила применение COVID-вакцины Pfizer
Фото с сайта novostipmr.com
В Госдуме и Совфеде ответили на призыв Санду о выводе миротворцев
Объявлены правила и формат проведения премии «Оскар» в 2021 году
Объявлены правила и формат проведения премии «Оскар» в 2021 году
Сенатор Боб Менендес
Американский сенатор заявил о связи ОАЭ и ЧВК «Вагнер»
© KM.RU, Кирилл Дуболев
ВОЗ ужесточила правила ношения масок во время пандемии
НАТО назвало Россию главной военной угрозой до 2030 года
Фото с сайта pixabay.com
В Петербурге закроют все кафе и рестораны с 30 декабря по 3 января