Правозащитники попросили Минюст декриминализовать мирные митинги

15:26 2.12.2020

Правозащитники направили в Минюст обращение, в котором попросили не привлекать к уголовной ответственности, в том числе по «дадинской статье», участников мирных несогласованных митингов.

«Было бы полезно обсудить возможность принятия властями России следующих мер: полностью декриминализировать участие в мирных митингах, даже несогласованных с властями, отменить положения законодательства, позволяющие привлекать к уголовной ответственности за неоднократное участие в несогласованных публичных мероприятиях", - цитирует заявление «Интерфакс».

Правозащитники считают, что необходимо «расширить список ситуаций, в которых публичные мероприятия могут проходить без согласования с властями». Также они предложили ввести в законодательство понятие «спонтанное публичное мероприятие», которые можно было бы проводить без согласования, как и мероприятия с небольшим количеством участников, «не предполагающие перекрытия дорог и иных серьезных изменений в функционировании города».

Также правозащитники считают нужным не признавать серии одиночных пикетов единой акцией, требующей согласования, предложили снизить штрафы и исключить административные аресты за участие в несогласованных публичных мероприятиях.

Кроме того, предлагается отменить запреты на проведение публичных мероприятий на определенных территориях, например, на Красной площади или рядом со зданиями судов, исключить возможность считать акцию несогласовнаной в случае, если был пропущен срок подачи уведомления, и публиковать статистику о количестве поданных уведомлений о проведении акций и количестве согласованных и не согласованных властями акций.

Обращение правозащитников адресовано заместителю министра юстиции, уполномоченному России при ЕСПЧ Михаилу Гальперину.