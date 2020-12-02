Власти Москвы выделили средства на бесплатные перевозки медиков на такси
Власти Москвы выделили из резервного фонда городского бюджета 128,4 миллиона рублей на бесплатные перевозки медицинских работников на такси, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы мэра и правительства Москвы.
Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
"Из резервного фонда правительства Москвы будет выделено 128,4 миллиона рублей для компенсации затрат на организацию перевозок медицинских работников на такси", - заявили в пресс-службе.
В мэрии напомнили, что начиная с мая 2020 года в рамках борьбы с распространением COVID-19 за счёт бюджета города Москвы была организована бесплатная перевозка медицинских работников на такси для забора анализов и оказания помощи пациентам на дому.
Отмечается, что с 16 мая было задействовано 300 транспортных средств ежедневно, с 1 августа по 30 августа – 100 транспортных средств.
"Осенью количество машин было вновь увеличено до 300 в день. Одна машина совершает до 50 рейсов в день", - рассказали в мэрии.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А в регионах давно.....\ работать надо как японцы,тогда и жить будете как они.А вы водку пьянствуете,да воруете помаленьку.
В Москве за денежку тоже надо уметь выжить и ее себе заработать.
упряжки, нарты.
Так то Москва, которая в деньгах купается. А в регионах давно каждую копейку считают. И счет этот все более отрицательный.
Ну а в других регионах? На лошадях и велосипедах?
Неплохо бы Собянина и его замов пересадить на такси. А персоналки передать медикам.
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