Власти Москвы выделили средства на бесплатные перевозки медиков на такси

Власти Москвы выделили из резервного фонда городского бюджета 128,4 миллиона рублей на бесплатные перевозки медицинских работников на такси, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Из резервного фонда правительства Москвы будет выделено 128,4 миллиона рублей для компенсации затрат на организацию перевозок медицинских работников на такси", - заявили в пресс-службе.

В мэрии напомнили, что начиная с мая 2020 года в рамках борьбы с распространением COVID-19 за счёт бюджета города Москвы была организована бесплатная перевозка медицинских работников на такси для забора анализов и оказания помощи пациентам на дому.

Отмечается, что с 16 мая было задействовано 300 транспортных средств ежедневно, с 1 августа по 30 августа – 100 транспортных средств.

"Осенью количество машин было вновь увеличено до 300 в день. Одна машина совершает до 50 рейсов в день", - рассказали в мэрии.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.12.2020, 16:03
    Гость: Aleks

    А в регионах давно.....\ работать надо как японцы,тогда и жить будете как они.А вы водку пьянствуете,да воруете помаленьку.
    В Москве за денежку тоже надо уметь выжить и ее себе заработать.

  3. 02.12.2020, 11:26
    Гость: stalker

    Так то Москва, которая в деньгах купается. А в регионах давно каждую копейку считают. И счет этот все более отрицательный.

  5. 02.12.2020, 10:43
    Гость: Из новостей

    Неплохо бы Собянина и его замов пересадить на такси. А персоналки передать медикам.
    «Автомобили — это прошлое, будущее — общественный транспорт, велосипед, пешие прогулки… Я больше никогда не буду владеть машиной, это я точно могу вам сказать», — заявил репортерам мэр Нью-Йорка Билл де Блазио во время пресс-конференции...

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