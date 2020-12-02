Власти Москвы выделили средства на бесплатные перевозки медиков на такси

09:05 2.12.2020

Власти Москвы выделили из резервного фонда городского бюджета 128,4 миллиона рублей на бесплатные перевозки медицинских работников на такси, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Из резервного фонда правительства Москвы будет выделено 128,4 миллиона рублей для компенсации затрат на организацию перевозок медицинских работников на такси", - заявили в пресс-службе.

В мэрии напомнили, что начиная с мая 2020 года в рамках борьбы с распространением COVID-19 за счёт бюджета города Москвы была организована бесплатная перевозка медицинских работников на такси для забора анализов и оказания помощи пациентам на дому.

Отмечается, что с 16 мая было задействовано 300 транспортных средств ежедневно, с 1 августа по 30 августа – 100 транспортных средств.

"Осенью количество машин было вновь увеличено до 300 в день. Одна машина совершает до 50 рейсов в день", - рассказали в мэрии.