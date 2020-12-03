В Госдуме предложили уголовное наказание за продажу «веселящего газа»

10:15 3.12.2020

В России предложили запретить пропаганду безвредности употребления закиси азота известного как "веселящий газ", а за его продажу не по назначению ввести уголовное наказание. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на авторов законопроекта.

По данным издания разработка документа ведется с 2017 года. Согласно документу, закись азота приравнивается к легкому наркотику, распространение которого никак не регламентируется. Однако безконтрольное использование оного может привести к смерти.

В связи с этим предлагается запретить передавать закись азота физическим лицам "в целях изменения состояния организма человека, не связанного с медицинским вмешательством и медицинской помощью, а также осуществлением предпринимательской деятельности".

Также предлагается запретить пропаганду употребления "веселящего газа", в том числе распространение информации о безвредности его использования.

Авторы законопроекта выступили за введение административной и уголовной ответственности за нарушение запрета.

Рассмотрение документа в комитетах Думы начнется на следующей неделе.

Вдыхание «веселящего газа» приводит к состоянию эйфории, сопровождающемуся беспричинным смехом и галлюцинациями. Из-за этого свойства его продают как средство развлечения в интернете и в местах массового скопления молодежи. Однако использование закиси азота не по назначению "может привести к необратимым последствиям для жизни и здоровья: нарушению ритма сердца, недостаточности кровообращения, угнетению дыхания, острой гипоксии и смерти", отмечается в документе.