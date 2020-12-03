В Госдуме предложили уголовное наказание за продажу «веселящего газа»

В России предложили запретить пропаганду безвредности употребления закиси азота известного как "веселящий газ", а за его продажу не по назначению ввести уголовное наказание. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на авторов законопроекта.

По данным издания разработка документа ведется с 2017 года. Согласно документу, закись азота приравнивается к легкому наркотику, распространение которого никак не регламентируется. Однако безконтрольное использование оного может привести к смерти. 

В связи с этим предлагается запретить передавать закись азота физическим лицам "в целях изменения состояния организма человека, не связанного с медицинским вмешательством и медицинской помощью, а также осуществлением предпринимательской деятельности".

Также предлагается запретить пропаганду употребления "веселящего газа", в том числе распространение информации о безвредности его использования. 

Авторы законопроекта выступили за введение административной и уголовной ответственности за нарушение запрета.

Рассмотрение документа в комитетах Думы начнется на следующей неделе. 

Вдыхание «веселящего газа» приводит к состоянию эйфории, сопровождающемуся беспричинным смехом и галлюцинациями. Из-за этого свойства его продают как средство развлечения в интернете и в местах массового скопления молодежи. Однако использование закиси азота не по назначению "может привести к необратимым последствиям для жизни и здоровья: нарушению ритма сердца, недостаточности кровообращения, угнетению дыхания, острой гипоксии и смерти", отмечается в документе.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.12.2020, 17:28
    Гость: член Госсовета

    У нашего шефа, массовика-затейника и балагура, не должно быть конкурентов!

  2. 03.12.2020, 17:21
    Гость: ABCD

    Клей тоже нужно запретить,а то его все нюхают а денег в казну от этого не поступает.
    И плакаты с изображением и рекламой ЕР и Гегемона тоже, с них все бесконтрольно смеются, просто угорают уже.

  3. 03.12.2020, 15:10
    Гость: Carlos

    Чингис, мне операцию под ним делали (ничего другого не было). Потом проблемы с сердцем были.

  4. 03.12.2020, 13:28
    Гость: кю

    Кто им мешал разрешить продажу закиси только юр. лицам и ИП вместо расплывчатых недоказуемых разрешенных "медицинских способов применения"? Если юр. лица перепродадут физ.лицам - штраф. Вместо того, чтобы гоняться за миллионами шариков могли наполнить бюджет штрафами от сотни ИП и закрыть вопрос.

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