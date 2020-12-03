ЦИК протестирует онлайн-голосование весной 2021 года

Центризбирком намерен в марте-апреле следующего года протестировать дистанционное электронное голосование в регионах России.

Проведение данных мероприятий связано с подготовкой к единому дню голосования в сентябре 2021 года. При этом в ЦИК отметили, что дистанционное электронное голосование будет применяться не более чем в 20 российских регионах.

Член ЦИК РФ Антон Лопатин напомнил, что в Москве действует закон о продлении эксперимента по проведению дистанционного электронного голосования на 2020-2021 гг. «С правовой точки зрения, Москве ничего не мешает на своей платформе провести выборы в единый день голосования в 2021 году», - цитирует его слова «Интерфакс».

Напомним, систему дистанционного электронного голосования на базе технологий блокчейн в рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации» по заданию ЦИК России разрабатывает «Ростелеком». Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова ранее отмечала, что ЦИК намерен реализовать дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму во всех регионах страны.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.12.2020, 21:07
    Гость: gvozd

    дык социалисты сша Именно Так и украли выборы сейчас у трампа - через фальсификции при электронном подсчете голосов.
    идентичная технология была отработана в ес, конкретно во франции при фальсификации цру "выборов" макрончика.
    надо помнить, что Любые достижения науки Государство Всегда поворачивало Против Людей.

  2. 03.12.2020, 21:02
    Гость: ABCD

    Тут скорее с оперативной коррекция отданного голоса "против" в правильную форму "за", как в позапрошлые выборы Гегемона на "электронных считывающих машинах" одна гражданка с удивлением узнала (получив из машины квиток- распечатку) что проголосовав "против" Гегемона её голос учёлся как "за", там же человек 30 узрели то же самое, те кто голосовал "против" и итоге голосовали "за". Гражданка устроила скандал но там развели руками, мол техника глюкнула, нечего исправить нельзя, и что самое интересное, "неисправную технику" никто не отключил и участок не закрыли!
    Очень интересный глюк был, исключительно в "правильный карман".

  3. 03.12.2020, 19:16
    Гость: Оттудова

    Если это будет открытое онлайн голосование, с возможностью контроля каждого голоса в общем результате, то я только за. А если это будет сбор цифровых подписей с отдельной распечаткой "какхочу" результатов, то увольте)).

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