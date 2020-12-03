ЦИК протестирует онлайн-голосование весной 2021 года

17:12 3.12.2020

Центризбирком намерен в марте-апреле следующего года протестировать дистанционное электронное голосование в регионах России.

Проведение данных мероприятий связано с подготовкой к единому дню голосования в сентябре 2021 года. При этом в ЦИК отметили, что дистанционное электронное голосование будет применяться не более чем в 20 российских регионах.

Член ЦИК РФ Антон Лопатин напомнил, что в Москве действует закон о продлении эксперимента по проведению дистанционного электронного голосования на 2020-2021 гг. «С правовой точки зрения, Москве ничего не мешает на своей платформе провести выборы в единый день голосования в 2021 году», - цитирует его слова «Интерфакс».

Напомним, систему дистанционного электронного голосования на базе технологий блокчейн в рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации» по заданию ЦИК России разрабатывает «Ростелеком». Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова ранее отмечала, что ЦИК намерен реализовать дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму во всех регионах страны.