Стала известна новая должность Анатолия Чубайса
Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс назначен спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.
«Назначить Чубайса Анатолия Борисовича специальным представителем Президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития», - приводит текст документа пресс-служба Кремля.
2 декабря Владимир Путин предложил первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову возглавить «Роснано», которой с 2008 года руководит Анатолий Чубайс. Сегодня, 4 декабря, совет директоров АО «Роснано» утвердил кандидатуру Куликова на пост главы правления УК «Роснано»
Комментарии читателей Оставить комментарий
По статусу, чубайс больше не является гос.служащим и не подчиняется ни каким ограничивающим правилам для чиновников. Он личный представитель...??? Кто чей представитель, поймем со временем.
Это такой тонкий троллинг.
"для достижения целей устойчивого развития" - это точно не про Чубайса.
Понятно одно - просто его убрать нельзя, в силу каких-то сильно непубличных обстоятельств.
Можно только нейтрализовать, изобретя какую-то синекуру специально для него. Чтоб поменьше мог гадить.
специально под чубайса придумали?
"Устойчивое развитие" - словечки из новояза с ВЭФ, куда Чубайс со товарищи все время ездил давоситься)))
С программой ну очень "светлого" будущего ознакомиться можно при желании, но с развитием оно не имеет ничего общего! Это брикеты из тараканов для масс цифровых рабов и бифштексы только для зерна Шваба, основателя Давоса и его предикторов и прогрессоров. Вот с ними и будет общаться Чубайс. Вот только где? Поживем - увидим!
Только гнать начальника вместе с Чубайсом, иначе никак! Все жулики и воры повязаны с девяностых и их не разорвать, если их не погнать будет хуже!