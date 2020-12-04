Стала известна новая должность Анатолия Чубайса

Анатолий Чубайс © KM.RU, Алексей Белкин

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс назначен спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин. 

«Назначить Чубайса Анатолия Борисовича специальным представителем Президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития», - приводит текст документа пресс-служба Кремля.

2 декабря Владимир Путин предложил первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову возглавить «Роснано», которой с 2008 года руководит Анатолий Чубайс. Сегодня, 4 декабря, совет директоров АО «Роснано» утвердил кандидатуру  Куликова на пост главы правления УК «Роснано»

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.12.2020, 01:43
    Гость: Евгений В

    По статусу, чубайс больше не является гос.служащим и не подчиняется ни каким ограничивающим правилам для чиновников. Он личный представитель...??? Кто чей представитель, поймем со временем.

  2. 05.12.2020, 01:36
    Гость: Мах

    Это такой тонкий троллинг.
    "для достижения целей устойчивого развития" - это точно не про Чубайса.
    Понятно одно - просто его убрать нельзя, в силу каких-то сильно непубличных обстоятельств.
    Можно только нейтрализовать, изобретя какую-то синекуру специально для него. Чтоб поменьше мог гадить.

  4. 05.12.2020, 00:22
    Гость: Спец по новоязу

    "Устойчивое развитие" - словечки из новояза с ВЭФ, куда Чубайс со товарищи все время ездил давоситься)))

    С программой ну очень "светлого" будущего ознакомиться можно при желании, но с развитием оно не имеет ничего общего! Это брикеты из тараканов для масс цифровых рабов и бифштексы только для зерна Шваба, основателя Давоса и его предикторов и прогрессоров. Вот с ними и будет общаться Чубайс. Вот только где? Поживем - увидим!

  5. 05.12.2020, 00:12
    Гость: Нужна перестройка!

    Только гнать начальника вместе с Чубайсом, иначе никак! Все жулики и воры повязаны с девяностых и их не разорвать, если их не погнать будет хуже!

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