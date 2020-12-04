Стала известна новая должность Анатолия Чубайса

"Устойчивое развитие" - словечки из новояза с ВЭФ, куда Чубайс со товарищи все время ездил давоситься)))

С программой ну очень "светлого" будущего ознакомиться можно при желании, но с развитием оно не имеет ничего общего! Это брикеты из тараканов для масс цифровых рабов и бифштексы только для зерна Шваба, основателя Давоса и его предикторов и прогрессоров. Вот с ними и будет общаться Чубайс. Вот только где? Поживем - увидим!