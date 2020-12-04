Куликов официально стал новым главой «Роснано»

Фото с сайта rusnano.com

Совет директоров АО «Роснано» в пятниц, 4 декабря, утвердил кандидатуру Сергея Куликова на пост главы правления УК «Роснано» вместо ушедшего в отставку Анатолия Чубайса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Директива для представителей государства (владеет 100% акций компании) в совете директоров АО «Роснано» подписана вице-премьером Дмитрием Чернышенко», — говорится в документе.

Одновременно с этим решением прекращены полномочия прошлого главы компании Анатолия Чубайса. Заседание совета проведено в форме заочного голосования.

Днем ранее кабмин РФ утвердил директиву для избрания Куликова главой «Роснано» на пять лет. Анатолий Чубайс занимал это кресло последние 12 лет.

Ранее СМИ писали, что Анатолий Чубайс может заняться вопросами, связанными с изменением климата. При этом источники изданий не раскрывали, какую именно должность займет бывший глава «Роснано». Сообщалось только, что она точно не будет связана со структурой правительства.  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.12.2020, 22:00
    Гость: Дауж

    После развала Энергетики и глобального нанораспила с нулевым выхлопом остался только климат.

  3. 04.12.2020, 18:28
    Гость: ТОЛЬКО НЕНАНО

    "Анатолий Чубайс может заняться вопросами, связанными с изменением климата." Звучит как-то зловеще.

Все комментарии (4)
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