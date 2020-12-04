Куликов официально стал новым главой «Роснано»
Совет директоров АО «Роснано» в пятниц, 4 декабря, утвердил кандидатуру Сергея Куликова на пост главы правления УК «Роснано» вместо ушедшего в отставку Анатолия Чубайса. Об этом сообщает РИА Новости.
«Директива для представителей государства (владеет 100% акций компании) в совете директоров АО «Роснано» подписана вице-премьером Дмитрием Чернышенко», — говорится в документе.
Одновременно с этим решением прекращены полномочия прошлого главы компании Анатолия Чубайса. Заседание совета проведено в форме заочного голосования.
Днем ранее кабмин РФ утвердил директиву для избрания Куликова главой «Роснано» на пять лет. Анатолий Чубайс занимал это кресло последние 12 лет.
Ранее СМИ писали, что Анатолий Чубайс может заняться вопросами, связанными с изменением климата. При этом источники изданий не раскрывали, какую именно должность займет бывший глава «Роснано». Сообщалось только, что она точно не будет связана со структурой правительства.
Комментарии читателей Оставить комментарий
После развала Энергетики и глобального нанораспила с нулевым выхлопом остался только климат.
Мы не сеем и не пашем, а валяем дурака...
"Анатолий Чубайс может заняться вопросами, связанными с изменением климата." Звучит как-то зловеще.