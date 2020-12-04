Песков обиделся на результаты опроса о работе чиновников
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал опрос Фонда общественного мнения (ФОМ), согласно которому более половины опрошенных заявили, что чиновники работают плохо.
"Мне, конечно, как чиновнику, такое очень обидно слышать. Конечно, в семье не без урода, но чиновники в своем большинстве - это люди, которые работают очень много, честно и действительно на благо страны, и достойно выполняют свои функции", - приводит слова Пескова "Интерфакс".
При этом Песков еще раз подчеркнул, что "есть и плохие чиновники, которые плохо работают, которые наплевательски относятся к своей работе, и от этого, к сожалению, создается неверное ощущение".
Пресс-секретарь главы государства в этой связи обратил внимание на то, что в этом же опросе ФОМ большая часть респондентов полагает, что чиновником в России быть престижно.
Согласно опросу ФОМ, 69% россиян считают, что сегодня быть чиновником престижно, непрестижной эту работу назвали 15% респондентов.
При этом трудной работу чиновника назвали 57% опрошенных, из них 26% объяснили это большой ответственностью и решениями, от которых многое зависит, 14% - работой с людьми, 12% - большим объемом обязанностей.
Также 55% опрошенных сказали, что не хотели бы, чтобы их ребенок стал чиновником.
Опрос показал, что 51% россиян полагает, что чиновники работают плохо.
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"Мне, конечно, как чиновнику, такое очень обидно слышать. Конечно, в семье не без урода, но чиновники в своем большинстве - это люди, которые работают очень много, честно и действительно на благо страны, и достойно выполняют свои функции"
Нет только уточнения на БЛАГО КАКОЙ СТРАНЫ? Ведь очень многие чиновники имеют и двойное гражданство, да и их родственники разбросаны по всем уголкам мирового пространства.
Как говорит господин Песков, большинство чиновников работают очень много, но почему тогда наша страна не процветает, промышленность и сельское хозяйство в упадке, простой народ нищает, а процветают артисты, силовики, олигархи бизнеса, те же чиновники и прочая п-братия.
А еще есть чиновники, которые мастерски крадут.
В понимании чиновников у нас, их нельзя критиковать даже.
Что и было воплощено в законе о запрете критики чиновников.
Такой абсурдный закон вряд ли бы мог появится в настоящей, демократической стране.
Песков адекватен? А что он ожидал от народа после "макарошек", вас не просили рожать, прошу отнестись с пониманием... и так далее, сам то он вообще гражданин другой страны.
Как ещё можно оценить деятельность этого тучного стада крупнорогатых слуг народа? Весело жуют бюджетную зелень и радуют нас продуктами своего организма, пытаясь нам доказать, что для них бюджетная зелень правильно, а для нас навоз от них -то что надо!
"это люди, которые работают очень много, честно и действительно на благо страны, и достойно выполняют свои функции", - да, так не каждый сатирик сможет насмешить.