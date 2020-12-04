Песков обиделся на результаты опроса о работе чиновников

15:33 4.12.2020

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал опрос Фонда общественного мнения (ФОМ), согласно которому более половины опрошенных заявили, что чиновники работают плохо.

"Мне, конечно, как чиновнику, такое очень обидно слышать. Конечно, в семье не без урода, но чиновники в своем большинстве - это люди, которые работают очень много, честно и действительно на благо страны, и достойно выполняют свои функции", - приводит слова Пескова "Интерфакс".

При этом Песков еще раз подчеркнул, что "есть и плохие чиновники, которые плохо работают, которые наплевательски относятся к своей работе, и от этого, к сожалению, создается неверное ощущение".

Пресс-секретарь главы государства в этой связи обратил внимание на то, что в этом же опросе ФОМ большая часть респондентов полагает, что чиновником в России быть престижно.

Согласно опросу ФОМ, 69% россиян считают, что сегодня быть чиновником престижно, непрестижной эту работу назвали 15% респондентов.

При этом трудной работу чиновника назвали 57% опрошенных, из них 26% объяснили это большой ответственностью и решениями, от которых многое зависит, 14% - работой с людьми, 12% - большим объемом обязанностей.

Также 55% опрошенных сказали, что не хотели бы, чтобы их ребенок стал чиновником.

Опрос показал, что 51% россиян полагает, что чиновники работают плохо.