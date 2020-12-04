Песков обиделся на результаты опроса о работе чиновников

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал опрос Фонда общественного мнения (ФОМ), согласно которому более половины опрошенных заявили, что чиновники работают плохо.

"Мне, конечно, как чиновнику, такое очень обидно слышать. Конечно, в семье не без урода, но чиновники в своем большинстве - это люди, которые работают очень много, честно и действительно на благо страны, и достойно выполняют свои функции", - приводит слова Пескова "Интерфакс".

При этом Песков еще раз подчеркнул, что "есть и плохие чиновники, которые плохо работают, которые наплевательски относятся к своей работе, и от этого, к сожалению, создается неверное ощущение".

Пресс-секретарь главы государства в этой связи обратил внимание на то, что в этом же опросе ФОМ большая часть респондентов полагает, что чиновником в России быть престижно.

Согласно опросу ФОМ, 69% россиян считают, что сегодня быть чиновником престижно, непрестижной эту работу назвали 15% респондентов.

При этом трудной работу чиновника назвали 57% опрошенных, из них 26% объяснили это большой ответственностью и решениями, от которых многое зависит, 14% - работой с людьми, 12% - большим объемом обязанностей.

Также 55% опрошенных сказали, что не хотели бы, чтобы их ребенок стал чиновником.

Опрос показал, что 51% россиян полагает, что чиновники работают плохо.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.12.2020, 16:50
    Гость: ВЯЧЕСЛАВ

    "Мне, конечно, как чиновнику, такое очень обидно слышать. Конечно, в семье не без урода, но чиновники в своем большинстве - это люди, которые работают очень много, честно и действительно на благо страны, и достойно выполняют свои функции"
    Нет только уточнения на БЛАГО КАКОЙ СТРАНЫ? Ведь очень многие чиновники имеют и двойное гражданство, да и их родственники разбросаны по всем уголкам мирового пространства.

  2. 04.12.2020, 16:44
    Гость: Гость

    Как говорит господин Песков, большинство чиновников работают очень много, но почему тогда наша страна не процветает, промышленность и сельское хозяйство в упадке, простой народ нищает, а процветают артисты, силовики, олигархи бизнеса, те же чиновники и прочая п-братия.

  4. 04.12.2020, 16:36
    Гость: ABCD

    В понимании чиновников у нас, их нельзя критиковать даже.
    Что и было воплощено в законе о запрете критики чиновников.
    Такой абсурдный закон вряд ли бы мог появится в настоящей, демократической стране.
    Песков адекватен? А что он ожидал от народа после "макарошек", вас не просили рожать, прошу отнестись с пониманием... и так далее, сам то он вообще гражданин другой страны.
    Как ещё можно оценить деятельность этого тучного стада крупнорогатых слуг народа? Весело жуют бюджетную зелень и радуют нас продуктами своего организма, пытаясь нам доказать, что для них бюджетная зелень правильно, а для нас навоз от них -то что надо!

  5. 04.12.2020, 16:34
    Гость: да

    "это люди, которые работают очень много, честно и действительно на благо страны, и достойно выполняют свои функции", - да, так не каждый сатирик сможет насмешить.

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