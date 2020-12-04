Заболевший коронавирусом глава Дагестана уехал на лечение в Москву

11:28 4.12.2020

Временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Сергей Меликов для дальнейшего лечения коронавирусной инфекции переведен в одну из больниц Москвы. Это решение было принято после консилиума дагестанских и московских врачей, сообщает пресс-служба главы республики.

Состояние главы региона удовлетворительное. Он по-прежнему продолжит работать в дистанционном режиме. Все запланированные мероприятия с участием главы Дагестана будут проведены после его выздоровления.

25 ноября стало известно. что после сдачи очередного теста на COVID-19 у Сергея Меликова подтвердился коронавирус.

Ранее широкий общественный резонанс вызвала история губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, который решил лечиться от коронавируса в частной клинике в Москве, напоминает Znak.com. По его словам, он принял такое решение, чтобы не занимать место в больнице своего региона. «Я принял решение продолжить лечение в частной клинике в Москве за свой счет, чтобы не занимать койку в инфекционных госпиталях. Свободных мест в них не много, а есть пациенты в гораздо более тяжелом состоянии, чем я», — отметил он.

Кремль назвал это его личным делом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, не следовало ли Сипягину остаться во Владимире, заявил, что губернатор вправе сам решать, где лечиться. «Я не вижу связи между его нахождением на лечении в Москве и обеспечением лечения граждан от коронавируса в его области», — сказал Песков.