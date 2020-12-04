Заболевший коронавирусом глава Дагестана уехал на лечение в Москву
Временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Сергей Меликов для дальнейшего лечения коронавирусной инфекции переведен в одну из больниц Москвы. Это решение было принято после консилиума дагестанских и московских врачей, сообщает пресс-служба главы республики.
Состояние главы региона удовлетворительное. Он по-прежнему продолжит работать в дистанционном режиме. Все запланированные мероприятия с участием главы Дагестана будут проведены после его выздоровления.
25 ноября стало известно. что после сдачи очередного теста на COVID-19 у Сергея Меликова подтвердился коронавирус.
Ранее широкий общественный резонанс вызвала история губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, который решил лечиться от коронавируса в частной клинике в Москве, напоминает Znak.com. По его словам, он принял такое решение, чтобы не занимать место в больнице своего региона. «Я принял решение продолжить лечение в частной клинике в Москве за свой счет, чтобы не занимать койку в инфекционных госпиталях. Свободных мест в них не много, а есть пациенты в гораздо более тяжелом состоянии, чем я», — отметил он.
Кремль назвал это его личным делом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, не следовало ли Сипягину остаться во Владимире, заявил, что губернатор вправе сам решать, где лечиться. «Я не вижу связи между его нахождением на лечении в Москве и обеспечением лечения граждан от коронавируса в его области», — сказал Песков.
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Сипягин Владимир Владимирович для Владимирской области за период своего руководства сделал больше, чем его предшественница Орлова, ближайшая подружка и компаньонка по посещению заграничных косметологий Сосули Полстакана, ибо та занималась лишь сокращением и разваливанием. Ах, да, был ещё золотой унитаз. Не даром на него по ТВ сорвался с рычанием Ручной Привод.
даже военных в отставке(бывших соответственно) лечат в военных госпиталях.
для дальнейшего лечения коронавирусной инфекции переведен в одну из больниц Москвы. Это решение было принято после консилиума дагестанских и московских врачей, сообщает пресс-служба главы республики.
Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2020/12/04/zdravookhranenie-i-meditsina-v-rossii/883570-zabolevshii-koronavirusom-glava-dag
общественный резонанс вызвала история губернатора Владимирской области
Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2020/12/04/zdravookhranenie-i-meditsina-v-rossii/883570-zabolevshii-koronavirusom-glava-dag
Резонанс был ого-го!
Добро в эфире крыл его на чем свет стоит.
А этому значит можно в Москве лечиться. Небось за счет бюджета.
Очччень ценный кадр получаеццо
А почему бы ему не лечиться в Дагестане вместе со своими земляками ? Зачем в Москву поехал ? Или не верит в здравоохранение своего региона ? Так это к нему тогда вопрос о том, почему не верит. Может оттого, что знает до какой степени довели это здравоохранение его предшественники.