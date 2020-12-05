Мишустин утвердил порядок уведомления граждан о пособиях и льготах

Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин

Глава правительства России Михаил Мишустин утвердил порядок уведомления граждан о положенных им социальных выплатах, пособиях и льготах.

Информация о доступных мерах социальной поддержки будет появляться в личном кабинете на портале госуслуг уже в этом году. Она будет сопровождаться сведениями о способах получения тех или иных льгот и перечне документов, которые для этого потребуются. Для того чтобы такая услуга заработала, нужно дать согласие на получение уведомлений, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства.

Например, при рождении ребенка родителям придет уведомление о том, что они имеют право на пособия и ежемесячные выплаты. Персональное информирование также смогут получать пенсионеры, инвалиды, безработные и другие категории граждан, которым положены какие-либо льготы.

Кроме того, с 1 июля 2021 года о персональных льготах можно будет узнать круглосуточно по единому телефонному номеру или через чат-бот на портале госуслуг.

Сейчас получить информацию о доступных мерах социальной поддержки можно при личном обращении в МФЦ. Этот формат тоже продолжит работать.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 05.12.2020, 17:24
    Гость: Титус

    Это умно и здОрово! А например, в ЕСовской республике Латвия большинство не имеет понятия о полагающихсю им льготах и, хорошо, что иногда узнают о них от знакомых. А чаще и не знают. А государство бессовестно пользуется их деньгами.

  3. 05.12.2020, 15:31
    Гость: Какие "пособья" и "льготы" какие?..

    Об ужасах мысли у граждан России:
    Налоги, тарифы, шиш права на труд
    Все "плюсики" ростом своим превзойдут!

  4. 05.12.2020, 14:56
    Гость: Ну ну

    Уведомлять и представлять разные понятия. Первое уведомление о льготах и пособии было упомянуто в конституции. И что7 Где она теперь? На пеньке?

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