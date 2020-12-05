Мишустин утвердил порядок уведомления граждан о пособиях и льготах

14:09 5.12.2020

Глава правительства России Михаил Мишустин утвердил порядок уведомления граждан о положенных им социальных выплатах, пособиях и льготах.

Информация о доступных мерах социальной поддержки будет появляться в личном кабинете на портале госуслуг уже в этом году. Она будет сопровождаться сведениями о способах получения тех или иных льгот и перечне документов, которые для этого потребуются. Для того чтобы такая услуга заработала, нужно дать согласие на получение уведомлений, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства.

Например, при рождении ребенка родителям придет уведомление о том, что они имеют право на пособия и ежемесячные выплаты. Персональное информирование также смогут получать пенсионеры, инвалиды, безработные и другие категории граждан, которым положены какие-либо льготы.

Кроме того, с 1 июля 2021 года о персональных льготах можно будет узнать круглосуточно по единому телефонному номеру или через чат-бот на портале госуслуг.

Сейчас получить информацию о доступных мерах социальной поддержки можно при личном обращении в МФЦ. Этот формат тоже продолжит работать.