Мишустин утвердил порядок уведомления граждан о пособиях и льготах
Глава правительства России Михаил Мишустин утвердил порядок уведомления граждан о положенных им социальных выплатах, пособиях и льготах.
Информация о доступных мерах социальной поддержки будет появляться в личном кабинете на портале госуслуг уже в этом году. Она будет сопровождаться сведениями о способах получения тех или иных льгот и перечне документов, которые для этого потребуются. Для того чтобы такая услуга заработала, нужно дать согласие на получение уведомлений, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства.
Например, при рождении ребенка родителям придет уведомление о том, что они имеют право на пособия и ежемесячные выплаты. Персональное информирование также смогут получать пенсионеры, инвалиды, безработные и другие категории граждан, которым положены какие-либо льготы.
Кроме того, с 1 июля 2021 года о персональных льготах можно будет узнать круглосуточно по единому телефонному номеру или через чат-бот на портале госуслуг.
Сейчас получить информацию о доступных мерах социальной поддержки можно при личном обращении в МФЦ. Этот формат тоже продолжит работать.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Оригинальные у вас представления обо всём.
Это умно и здОрово! А например, в ЕСовской республике Латвия большинство не имеет понятия о полагающихсю им льготах и, хорошо, что иногда узнают о них от знакомых. А чаще и не знают. А государство бессовестно пользуется их деньгами.
Об ужасах мысли у граждан России:
Налоги, тарифы, шиш права на труд
Все "плюсики" ростом своим превзойдут!
Уведомлять и представлять разные понятия. Первое уведомление о льготах и пособии было упомянуто в конституции. И что7 Где она теперь? На пеньке?