Названы самые пьющие и курящие регионы России

Составлен рейтинг регионов России по склонности жителей к вредным привычкам по итогам 2017-2019 годов.

Наибольшая приверженность вредным привычкам зафиксирована в Магаданской и Сахалинской областях, Хакасии, Бурятии и Амурской области, пишет РИА Новости. Как отмечает агентство, эти регионы объединяет суровый климат, который и вносит определенные коррективы в образ жизни местных жителей. 

Для этих же регионов характерны и более высокие показатели преступности в состоянии алкогольного опьянения или нарушений, связанных с употреблением наркотических средств.

В десятку регионов, не склонных к вредным привычкам, вошли Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Тамбовская, Волгоградская, Орловская, Саратовская, Смоленская области и Ставропольский край. 

В Москве и Санкт-Петербурге отмечается рост жителей, склонных к вредным привычкам. В Москве наиболее распространенной вредной привычкой является курение. В Петербурге наиболее острой проблемой остается распространение наркотиков, при этом сохраняется тенденция по сокращению потребления алкоголя. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.12.2020, 14:56
    Гость: Тем временем:

    В Чечне с почестями похоронили террориста обезглавившего учителя Франции,о которых в Кремле ничего как обычно не знают

  3. 07.12.2020, 11:52
    Гость: Шило

    Не курю, но выпить люблю, с друзьями, в праздник, в выходной, вечерком, рюмочку , другую, да под ХХХХХООООРОШУЮ закусочку!!!
    Ни кого не осуждаю, у всех свой выбор!

  4. 07.12.2020, 11:04
    Гость: Можно подумать,

    что только у нас пьют и курят. Статистика не в пользу Запада, раз её от нас скрывают.

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