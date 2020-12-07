Названы самые пьющие и курящие регионы России

09:38 7.12.2020

Составлен рейтинг регионов России по склонности жителей к вредным привычкам по итогам 2017-2019 годов.

Наибольшая приверженность вредным привычкам зафиксирована в Магаданской и Сахалинской областях, Хакасии, Бурятии и Амурской области, пишет РИА Новости. Как отмечает агентство, эти регионы объединяет суровый климат, который и вносит определенные коррективы в образ жизни местных жителей.

Для этих же регионов характерны и более высокие показатели преступности в состоянии алкогольного опьянения или нарушений, связанных с употреблением наркотических средств.

В десятку регионов, не склонных к вредным привычкам, вошли Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Тамбовская, Волгоградская, Орловская, Саратовская, Смоленская области и Ставропольский край.

В Москве и Санкт-Петербурге отмечается рост жителей, склонных к вредным привычкам. В Москве наиболее распространенной вредной привычкой является курение. В Петербурге наиболее острой проблемой остается распространение наркотиков, при этом сохраняется тенденция по сокращению потребления алкоголя.