Дума может запретить распространение данных об имуществе силовиков и судей

18:27 8.12.2020

В Госдуму внесли законопроект, который запрещает распространять какие-либо сведения о частной жизни и имуществе судей, следователей, полицейских, таможенников, сотрудников ФСБ, ФСИН, ФССП, СВР, Росфинмониторинга, работников контрольных органов администрации президента, Счетной палаты и даже некоторых должностных лиц субъектов и муниципалитетов, а также их родных.

Авторами законопроекта выступили депутаты из «Единой России» Василий Пискарев, Дмитрий Вяткин и депутат от ЛДПР Дмитрий Савельев, сообщает Znak.com.

Законопроектом вносятся изменения в ФЗ «О госзащите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов». В действующей редакции закона сказано, что сведения о частной жизни и имуществе должностных лиц становятся конфиденциальными тогда, когда в отношении того или иного должностного лица существует угроза посягательства на его жизнь и здоровье.

Сейчас же депутаты предлагают «установить возможность введения запрета» на распространение таких сведений без какой-либо угрозы жизни и здоровью должностного лица.

В пояснительной записке депутаты сообщают, что поводом для внесения таких изменений стало то, что в Сети в последнее время очень часто появляется информация «о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов, военнослужащих, что негативно влияет на осуществление ими своих полномочий, препятствует отправлению правосудия, борьбе с преступлениями и другими правонарушениями».