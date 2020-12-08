Дума может запретить распространение данных об имуществе силовиков и судей
В Госдуму внесли законопроект, который запрещает распространять какие-либо сведения о частной жизни и имуществе судей, следователей, полицейских, таможенников, сотрудников ФСБ, ФСИН, ФССП, СВР, Росфинмониторинга, работников контрольных органов администрации президента, Счетной палаты и даже некоторых должностных лиц субъектов и муниципалитетов, а также их родных.
Авторами законопроекта выступили депутаты из «Единой России» Василий Пискарев, Дмитрий Вяткин и депутат от ЛДПР Дмитрий Савельев, сообщает Znak.com.
Законопроектом вносятся изменения в ФЗ «О госзащите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов». В действующей редакции закона сказано, что сведения о частной жизни и имуществе должностных лиц становятся конфиденциальными тогда, когда в отношении того или иного должностного лица существует угроза посягательства на его жизнь и здоровье.
Сейчас же депутаты предлагают «установить возможность введения запрета» на распространение таких сведений без какой-либо угрозы жизни и здоровью должностного лица.
В пояснительной записке депутаты сообщают, что поводом для внесения таких изменений стало то, что в Сети в последнее время очень часто появляется информация «о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов, военнослужащих, что негативно влияет на осуществление ими своих полномочий, препятствует отправлению правосудия, борьбе с преступлениями и другими правонарушениями».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну ведь можешь рассуждать разумно? Чего ж ересь иногда прет из тебя?
Еще не запретили? Так попытайтесь узнать чем владеет Золотарев. Если вдруг узнаете , так только на свою беду.
Т.е. "теперь будем воровать под прикрытием закона". Цинизм самозванной элиты зашкаливает.
Не думаю, что кто-то в стране станет обращать вообще внимание на этот, очередной антинародное хамство властей.
Как писали про "господ" так и будут писать. Только полис ментам работы прибавится- бегать за каждым кто игнорирует господскую волю.
А этот господин из ЕР который "засекретился" с своим законишком от народа, видимо у него есть на то основания. Просто так нечего не бывает, к всему есть причина.
Каков поп, таков приход.
Расслоение общества на холопов и господ уже принимает слишком отчётливые формы, что стало уже заметно всем.
Удивляет факт того, что власть не только не пытается никак сгладить социальные противоречия в обществе, а наоборот, власть при любом удобном случае подчёркивает бесправие народа и безнаказанность "господ".