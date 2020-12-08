Госдума приняла в первом чтении законопроект о новых полномочиях полиции
Государственная дума РФ приняла в первом чтении проект закона о новых полномочиях полицейских. Законопроектом, в частности, предлагается разрешить полиции вскрывать автомобили для спасения жизни, задержания преступников, обеспечения безопасности при массовых беспорядках, чрезвычайных ситуациях и угрозе теракта.
«Законопроект направлен на усиление гарантий защиты прав и законных интересов граждан, совершенствование практической деятельности сотрудников полиции по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений и иных правонарушений, уточнение и детализацию их обязанностей и прав, исключение из отраслевого законодательства норм, которые носят неопределенный характер»,— цитирует пояснительную записку к документу «Коммерсант».
Кроме того, предлагается наделить полицейских правом оцеплять или блокировать территорию жилых домов, строений и других объектов. В границах оцепления полиции могут разрешить проводить осмотр как граждан, так и автомобилей.
Также полицейским планируется предоставить право применять оружие не только при оказании вооруженного сопротивления, но и при покушении на это преступление.
Законопроект на рассмотрение в Госдуму внесло в мае правительство России. Правозащитники, комментируя документ, заявляли, что предлагаемые поправки не только не разъясняют вопросы применения оружия полицейскими, но и запутывают их, давая основания для злоупотреблений.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Нужно создавать альтернативную государственную юрисдикцию"
нужно. И давно. И даже не альтернативную а нормальную.
Только как... экстрим сходу впаяют. Что сделать в стране в которой группа "ну очень уважаемых людей" захватила власть и удерживает её любой ценой. Они не признают если их оторвут от власти самым демократичным способом- к примеру выборами или референдумом.
Что ответила Памфилова на требование референдума по пенсионной реформе "мы признаем только те результаты референдума, омы сами устроим и его результаты нас удовлетворят".
Что тут сказать..
Не выборами не без выборов- их не убрать никак.
Я "большевиков" ещё помню. Не стояли мы "на раскаряку" так в СССР, как сейчас. Не врите.
"А ношение маски неосновательно, а для её носящего и вредно – под длительно носимой маской образуется парничок, в котором спёртость и дышать этим парничком не полезно. ...И везде необходимо поставить кварцевый излучатель, проветривать помещение для притока свежего воздуха, обеспечить раздачу витаминок или других полезных для иммунитета средств – чаёв, например, с шиповником. ... ст. 310, 425, п.1:3 426 ГК РФ и 450’1 ГК РФ, по которым отказ в обслуживании недопустим.
это все разумеется - "по многочисленным просьбам трудящихся"...
представительное правительство тк сказать.. только представляет оно не вас.
а вы продолжайте орать - Больше Кагала, Еще нада! слишком много пгав и свагбод.. усе урезать и всех в сибирь на лесоповал.
И видим "в итоге (каждый) народ стремительно беднеет. Сначала была растерянность и апатия, теперь растёт злоба и ненависть. Люди идут на улицу по всему миру - Франция, Германия, Польша, Болгария, страны Латинской Америки. Волнения в Грузии и Армении".