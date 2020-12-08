Госдума приняла в первом чтении законопроект о новых полномочиях полиции

20:21 8.12.2020

Государственная дума РФ приняла в первом чтении проект закона о новых полномочиях полицейских. Законопроектом, в частности, предлагается разрешить полиции вскрывать автомобили для спасения жизни, задержания преступников, обеспечения безопасности при массовых беспорядках, чрезвычайных ситуациях и угрозе теракта.

«Законопроект направлен на усиление гарантий защиты прав и законных интересов граждан, совершенствование практической деятельности сотрудников полиции по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений и иных правонарушений, уточнение и детализацию их обязанностей и прав, исключение из отраслевого законодательства норм, которые носят неопределенный характер»,— цитирует пояснительную записку к документу «Коммерсант».

Кроме того, предлагается наделить полицейских правом оцеплять или блокировать территорию жилых домов, строений и других объектов. В границах оцепления полиции могут разрешить проводить осмотр как граждан, так и автомобилей.

Также полицейским планируется предоставить право применять оружие не только при оказании вооруженного сопротивления, но и при покушении на это преступление.

Законопроект на рассмотрение в Госдуму внесло в мае правительство России. Правозащитники, комментируя документ, заявляли, что предлагаемые поправки не только не разъясняют вопросы применения оружия полицейскими, но и запутывают их, давая основания для злоупотреблений.