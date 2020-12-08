Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до конца 2023 года
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который продлевает заморозку накопительной пенсии еще на год. Этот документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Инициатива о продлении заморозки накопительной пенсии была внесена кабмином. Согласно документу, решение о заморозке сэкономит 669,3 миллиарда рублей: именно на столько уменьшится трансфер из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда (ПФР) в 2023 году.
В пояснительной записке к законопроекту правительство отмечало, что этот шаг не уменьшает финансовые обязательства России и не должен спровоцировать неблагоприятные экономические последствия.
Для россиян заморозка их накопительной пенсии означает, что тех 6%, которые отчисляет работодатель с каждой зарплаты в Пенсионный фонд, в виде реальных денег фактически не существует – все уходит на текущие расходы. Все эти замороженные деньги (6%) власти обещают учесть в будущем в виде баллов. Однако сколько будет стоить балл в будущем, неизвестно.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Шамалова - это правда?
Нечего этих стариков кормить - пусть быстрее помирают. А нам нужно Чечню содержать, в Крыму опреснительные установки строить, содержать военный контингент в Карабахе, а еще есть ЛНР и ДНР. На всех пряников не хватит!!!
Что-та Ручной Привод много себе отмерил)). Ковидла поджидает за углом.
Доходов от Игореши с Лешей, крому убытков, никаких. Деньги на какие-то "мегага-проекты" профуканы. Брать негде, кроме, как с пенсионеров, которые за себя постоять не смогут.
Обозвал бы его, да модераторы зарубят.
Так что, (₽&@5?:3/9!!!
Путин подписал закон, который лишний раз доказывает, что проведенная в стране пенсионная реформа это отстой.