Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до конца 2023 года

15:15 8.12.2020

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который продлевает заморозку накопительной пенсии еще на год. Этот документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Инициатива о продлении заморозки накопительной пенсии была внесена кабмином. Согласно документу, решение о заморозке сэкономит 669,3 миллиарда рублей: именно на столько уменьшится трансфер из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда (ПФР) в 2023 году.

В пояснительной записке к законопроекту правительство отмечало, что этот шаг не уменьшает финансовые обязательства России и не должен спровоцировать неблагоприятные экономические последствия.

Для россиян заморозка их накопительной пенсии означает, что тех 6%, которые отчисляет работодатель с каждой зарплаты в Пенсионный фонд, в виде реальных денег фактически не существует – все уходит на текущие расходы. Все эти замороженные деньги (6%) власти обещают учесть в будущем в виде баллов. Однако сколько будет стоить балл в будущем, неизвестно.