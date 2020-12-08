Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до конца 2023 года

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который продлевает заморозку накопительной пенсии еще на год. Этот документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Инициатива о продлении заморозки накопительной пенсии была внесена кабмином. Согласно документу, решение о заморозке сэкономит 669,3 миллиарда рублей: именно на столько уменьшится трансфер из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда (ПФР) в 2023 году.

В пояснительной записке к законопроекту правительство отмечало, что этот шаг не уменьшает финансовые обязательства России и не должен спровоцировать неблагоприятные экономические последствия.

Для россиян заморозка их накопительной пенсии означает, что тех 6%, которые отчисляет работодатель с каждой зарплаты в Пенсионный фонд, в виде реальных денег фактически не существует – все уходит на текущие расходы. Все эти замороженные деньги (6%) власти обещают учесть в будущем в виде баллов. Однако сколько будет стоить балл в будущем, неизвестно.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 08.12.2020, 16:34
    Гость: Правильно

    Нечего этих стариков кормить - пусть быстрее помирают. А нам нужно Чечню содержать, в Крыму опреснительные установки строить, содержать военный контингент в Карабахе, а еще есть ЛНР и ДНР. На всех пряников не хватит!!!

  4. 08.12.2020, 15:39
    Гость: А что ему еще делать?

    Доходов от Игореши с Лешей, крому убытков, никаких. Деньги на какие-то "мегага-проекты" профуканы. Брать негде, кроме, как с пенсионеров, которые за себя постоять не смогут.
    Обозвал бы его, да модераторы зарубят.
    Так что, (₽&@5?:3/9!!!

  5. 08.12.2020, 15:36
    Гость: stalker

    Путин подписал закон, который лишний раз доказывает, что проведенная в стране пенсионная реформа это отстой.

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