В Росгвардии выявили хищения при закупке обмундированиия
Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело о мошенничестве по факту закупок обмундирования для Росгвардии в 2017-2019 годах, пишет "Интерфакс" со ссылкой на свой осведомленный источник.
Согласно материалам дела, обмундирование закупалось у единого поставщика по завышенным ценам. Подозреваемых или обвиняемых в деле пока нет, но в материалах дела есть явка с повинной гендиректора компании, поставлявшей в ведомство одежду.
Как отметил источник агентства, нарушения могут быть связаны с бывшим замдиректора Росгвардии Сергеем Милейко, задержанным в конце октября по делу о мошенничестве.
В свою очередь, газета "КоммерсантЪ" уточняет, что СК РФ завел дело о мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб Росгвардии может привысить 680 млн рублей.
Издание также уточняет, что речь идет о контрактах на закупку обмундирования с уфимской компанией «Спецшвейснаб», которая в течение трех лет получила 134 контракта на общую сумму 3 млрд 643 млн рублей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
так дальше пойдет, всю коррупцию переловят. Чем же тогда следственное управление СК будет заниматься?
В Госдуму внесли законопроект, который запрещает распространять какие-либо сведения о частной жизни и имуществе судей, следователей, полицейских, таможенников, сотрудников ФСБ, ФСИН, ФССП, СВР, Росфинмониторинга, работников контрольных органов администрации президента, Счетной палаты и даже некоторых должностных лиц субъектов и муниципалитетов, а также их родных.
В общем расхищайте сколько душе угодно.