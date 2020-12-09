В Росгвардии выявили хищения при закупке обмундированиия

08:00 9.12.2020

Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело о мошенничестве по факту закупок обмундирования для Росгвардии в 2017-2019 годах, пишет "Интерфакс" со ссылкой на свой осведомленный источник.

Согласно материалам дела, обмундирование закупалось у единого поставщика по завышенным ценам. Подозреваемых или обвиняемых в деле пока нет, но в материалах дела есть явка с повинной гендиректора компании, поставлявшей в ведомство одежду.

Как отметил источник агентства, нарушения могут быть связаны с бывшим замдиректора Росгвардии Сергеем Милейко, задержанным в конце октября по делу о мошенничестве.

В свою очередь, газета "КоммерсантЪ" уточняет, что СК РФ завел дело о мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб Росгвардии может привысить 680 млн рублей.

Издание также уточняет, что речь идет о контрактах на закупку обмундирования с уфимской компанией «Спецшвейснаб», которая в течение трех лет получила 134 контракта на общую сумму 3 млрд 643 млн рублей.