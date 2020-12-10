Депутаты назвали незаконными штрафы москвичам за отказ носить перчатки
Депутаты от КПРФ направили обращения в Генеральную прокуратуру РФ с требованием проверить законность вынесения штрафов жителям Москвы за отказ соблюдать перчаточный режим. Об этом пишет РБК.
Авторами обращения стали парламентарии Денис Парфенов и Валерий Рашкин. Как поясняют депутаты, перчатки не только не защищают от COVID-19, но и напротив — способствуют его распространению. Что касается наложенных штрафов за отказ носить их в общественных местах, то их в КПРФ считают незаконными.
Депутаты напомнили, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует носить в таких местах маски. Вместе с тем специалисты ВОЗ выступают против широкого применения перчаток. В организации вместо этого советуют устанавливать в публичных местах станции с антисептиками.
Такого же мнения ранее придерживался и главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов. По его словам, ношение перчаток является избыточной мерой в борьбе с коронавирусом. Большинство людей не умеют правильно носить, снимать и утилизировать перчатки. Вместо этого Чуланов рекомендовал обрабатывать руки антисептиком, напоминает журнал «Компания».
Отмечается, что парламентарии в своем письме ссылаются на точку зрения инфекциониста, но при этом не упоминают, что он успел поменять свое мнение. Позднее Чуланов говорил, что перчатки и антисептики — «равноценно эффективные средства».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вместо Байдена с установят пусть побольше стоек с антисептиком. Больше пользы.
любой некомпетентный занимается не тем чем должен, а тем чем может.
«равноценно эффективные средства» - только при правильном и непродолжительном их использовании и когда их качество соответствует необходимым стандартам.
во всех других случаях это все не более чем профанация и издевательство над людьми или вообще средство приносящее вред здоровью.
Точняк! В США вон Байден, а они че то все про какие то перчатки!
Этого мало - нужно проверить, кому из чиновнико Московской ГО прямо или косвенно принадлежит фирма (фирмы) по производзтву одноразовых перчаток. На лицо преступный сговор. То же самое отностисй к намордникам аля маска.