Депутаты назвали незаконными штрафы москвичам за отказ носить перчатки

12:19 10.12.2020

Депутаты от КПРФ направили обращения в Генеральную прокуратуру РФ с требованием проверить законность вынесения штрафов жителям Москвы за отказ соблюдать перчаточный режим. Об этом пишет РБК.

Авторами обращения стали парламентарии Денис Парфенов и Валерий Рашкин. Как поясняют депутаты, перчатки не только не защищают от COVID-19, но и напротив — способствуют его распространению. Что касается наложенных штрафов за отказ носить их в общественных местах, то их в КПРФ считают незаконными.

Депутаты напомнили, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует носить в таких местах маски. Вместе с тем специалисты ВОЗ выступают против широкого применения перчаток. В организации вместо этого советуют устанавливать в публичных местах станции с антисептиками.

Такого же мнения ранее придерживался и главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов. По его словам, ношение перчаток является избыточной мерой в борьбе с коронавирусом. Большинство людей не умеют правильно носить, снимать и утилизировать перчатки. Вместо этого Чуланов рекомендовал обрабатывать руки антисептиком, напоминает журнал «Компания».

Отмечается, что парламентарии в своем письме ссылаются на точку зрения инфекциониста, но при этом не упоминают, что он успел поменять свое мнение. Позднее Чуланов говорил, что перчатки и антисептики — «равноценно эффективные средства».