Депутаты назвали незаконными штрафы москвичам за отказ носить перчатки

© KM.RU, Кирилл Дуболев

Депутаты от КПРФ направили обращения в Генеральную прокуратуру РФ с требованием проверить законность вынесения штрафов жителям Москвы за отказ соблюдать перчаточный режим. Об этом пишет РБК.

Авторами обращения стали парламентарии Денис Парфенов и Валерий Рашкин. Как поясняют депутаты, перчатки не только не защищают от COVID-19, но и напротив — способствуют его распространению. Что касается наложенных штрафов за отказ носить их в общественных местах, то их в КПРФ считают незаконными.

Депутаты напомнили, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует носить в таких местах маски. Вместе с тем специалисты ВОЗ выступают против широкого применения перчаток. В организации вместо этого советуют устанавливать в публичных местах станции с антисептиками.

Такого же мнения ранее придерживался и главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов. По его словам, ношение перчаток является избыточной мерой в борьбе с коронавирусом. Большинство людей не умеют правильно носить, снимать и утилизировать перчатки. Вместо этого Чуланов рекомендовал обрабатывать руки антисептиком, напоминает журнал «Компания».

Отмечается, что парламентарии в своем письме ссылаются на точку зрения инфекциониста, но при этом не упоминают, что он успел поменять свое мнение. Позднее Чуланов говорил, что перчатки и антисептики — «равноценно эффективные средства».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.12.2020, 15:03
    Гость: ,хи хи

    Вместо Байдена с установят пусть побольше стоек с антисептиком. Больше пользы.

  3. 10.12.2020, 14:29
    Гость: ну так

    «равноценно эффективные средства» - только при правильном и непродолжительном их использовании и когда их качество соответствует необходимым стандартам.
    во всех других случаях это все не более чем профанация и издевательство над людьми или вообще средство приносящее вред здоровью.

  5. 10.12.2020, 13:17
    Гость: XeX

    Этого мало - нужно проверить, кому из чиновнико Московской ГО прямо или косвенно принадлежит фирма (фирмы) по производзтву одноразовых перчаток. На лицо преступный сговор. То же самое отностисй к намордникам аля маска.

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