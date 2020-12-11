Шесть человек пострадали при взрыве возле здания УФСБ по Карачаево-Черкесии

14:03 11.12.2020

Шесть человек получили осколочные ранения. Это произошло при взрыве у здания регионального управления ФСБ в поселке Учкекен в Карачаево-Черкесии, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По информации СМИ, подрыв совершил смертник, он погиб. Данные о количестве пострадавших разнятся. «Интерфакс» изначально со ссылкой на информированный источник сообщил о двух пострадавших. «Известия» пишут уже о шести пострадавших.

«Интерфакс» пишет, что возле здания произошло два взрыва. «Около 7:00 раздался первый взрыв — сработало неустановленное взрывное устройство небольшой мощности, никто не пострадал»,— рассказал источник. Потом около полудня к группе сотрудников правоохранительных органов, работавших на месте происшествия, подбежал мужчина, который совершил самоподрыв.

«После взрыва к врачам за помощью обратились шесть человек, включая правоохранителей и прохожих, оказавшихся рядом с местом взрыва»,— сказал собеседник агентства.

Источник агентства отметил, что рассматриваются разные версии события. Неизвестный, взорвавший себя у входа в отдел ФСБ, мог быть членом экстремистской группировки. Перед взрывом неизвестный подошел к группе силовиков у входа в здание спецслужбы и подорвал себя с криками: «Аллах Акбар!».