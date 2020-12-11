Шесть человек пострадали при взрыве возле здания УФСБ по Карачаево-Черкесии

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Шесть человек получили осколочные ранения. Это произошло при взрыве у здания регионального управления ФСБ в поселке Учкекен в Карачаево-Черкесии, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По информации СМИ, подрыв совершил смертник, он погиб. Данные о количестве пострадавших разнятся. «Интерфакс» изначально со ссылкой на информированный источник сообщил о двух пострадавших. «Известия» пишут уже о шести пострадавших.

«Интерфакс» пишет, что возле здания произошло два взрыва. «Около 7:00 раздался первый взрыв — сработало неустановленное взрывное устройство небольшой мощности, никто не пострадал»,— рассказал источник. Потом около полудня к группе сотрудников правоохранительных органов, работавших на месте происшествия, подбежал мужчина, который совершил самоподрыв.

«После взрыва к врачам за помощью обратились шесть человек, включая правоохранителей и прохожих, оказавшихся рядом с местом взрыва»,— сказал собеседник агентства.

Источник агентства отметил, что рассматриваются разные версии события. Неизвестный, взорвавший себя у входа в отдел ФСБ, мог быть членом экстремистской группировки. Перед взрывом неизвестный подошел к группе силовиков у входа в здание спецслужбы и подорвал себя с криками: «Аллах Акбар!».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.12.2020, 17:27
    Гость: ошибка

    Не нужно было царю-батюшке лезть на Кавказ с завоеваниями,покорениями и присоединениями.Ведь от Кавказа для России одни проблемы и убытки.

  2. 11.12.2020, 15:45
    Гость: вадим иванович

    кавказская война будет вечна как сказал м лермонтов и и сталин пока не сравняем горы в песок сахары почитайте поэмы не так ли володенька аминь

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