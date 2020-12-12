В столичном районе Кунцево спилили вековую дубовую рощу

В Кунцево в парке на улице Ивана Франко спили вековую дубовую рощу под строительство Северного дублера Кутузовского проспекта.

За спасение дубовой рощи жители Кунцево, неравнодушные активисты и некоторые депутаты Мосгордумы боролись до последнего. Они устраивали протесты возле префектуры ЗАО, приковывали себя к Кунцевскому дубу, дежурили на месте вырубки, препятствовали установке строительного забора, а также выходили с одиночными пикетами к зданию Мосгордумы с просьбой внести правки в бюджет, чтобы спасти деревья от вырубки и исключить возможность финансирования проведения строительных работ, напоминают Новые Известия.

Москвичка Надежда написала о печальном событии в своем блоге:

«Этому дубу было 300 лет! Он пережил эпидемию чумы, Наполеона, революции, обе мировые А Собянина не смог. Вчера его безжалостно срубили. Пётр Первый 19 ноября 1703 г. издал указ, по которому за порубку дуба, даже одного, или за массовую порубку других ценных деревьев, предписывалась смертная казнь...»

Вот как еще отреагировали пользователи интернета на это известие:

«Даже слёзы навернулись от такого сообщения. Что же это за нелюди такие? А в Англии дуб защищён законом и даже молодые деревца нельзя срубать».

«Я понимаю, когда рубят старые, больные деревья. Но когда уничтожают, пусть старые, но здоровые деревья - это, конечно, перебор. Сложно понять, что вообще в голове у засидевшихся у власти. Да и вообще: осталось ли у них, хоть чуточку ума? Что-то я сомневаюсь. Уже давно сомневаюсь».

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.12.2020, 18:28
    Гость: В.В.

    Нет, господа дорогие: Москвой может управлять только москвич. Коренной, которому не безразличен город, который любит его до слез. А оленеводы должны гонять оленей в тундре.

  2. 12.12.2020, 18:28
    Гость: Виктор. Красноярск .

    А чего развозмущились ? Всё идет по либеральнокапиталистической дорожке . Опять некоторые дурики будут озвучивать , ОБНУЛЁННЫЙ ЖЕ НЕ ЗНАЛ .

  5. 12.12.2020, 17:34
    Гость: Да сколько дубы

    Росли,пережили несколько войн,царей в советское время их нетронули .....тут появилась плесень

Все комментарии (25)
Выбор читателей
Анатолий Чубайс © KM.RU, Алексей Белкин
Чьи интересы будет защищать Чубайс перед Западом от имени Кремля
© KM.RU, Коллаж © KM.RU
Почему англосаксы едины, а славяне разобщены: причины дисбаланса
Утечка секретных данных: в Таганроге обокрали «самолет судного дня»
© KM.RU, Стоп-кадр видео
Конец прекрасной эпохи: «Перед Путиным встала проблема зачистки»
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Фото с сайта vtbrussia.ru
Генрокуратура потребовала отменить штраф для хосписа «Дом с маяком»
Минобороны показало на видео пуск гиперзвукового «Циркона»
Укладка «Северного потока 2» возобновлена
Михаил Мишустин расширил санкционный список в отношении Украины
Россия планирует искать полезные ископаемые на Луне
Валентин Гафт © KM.RU, Сергей Петров
Умер Валентин Гафт
© KM.RU, Стоп-кадры из видео Министерства обороны РФ
В Карабахе сообщили о нападении азербайджанских военных
Трамвай © KM.RU, Илья Шабардин
Мэрия Москвы пообещала подорожание транспорта в пределах инфляции