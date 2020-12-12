В столичном районе Кунцево спилили вековую дубовую рощу

14:52 12.12.2020

В Кунцево в парке на улице Ивана Франко спили вековую дубовую рощу под строительство Северного дублера Кутузовского проспекта.

За спасение дубовой рощи жители Кунцево, неравнодушные активисты и некоторые депутаты Мосгордумы боролись до последнего. Они устраивали протесты возле префектуры ЗАО, приковывали себя к Кунцевскому дубу, дежурили на месте вырубки, препятствовали установке строительного забора, а также выходили с одиночными пикетами к зданию Мосгордумы с просьбой внести правки в бюджет, чтобы спасти деревья от вырубки и исключить возможность финансирования проведения строительных работ, напоминают Новые Известия.

Москвичка Надежда написала о печальном событии в своем блоге:

«Этому дубу было 300 лет! Он пережил эпидемию чумы, Наполеона, революции, обе мировые А Собянина не смог. Вчера его безжалостно срубили. Пётр Первый 19 ноября 1703 г. издал указ, по которому за порубку дуба, даже одного, или за массовую порубку других ценных деревьев, предписывалась смертная казнь...»

Вот как еще отреагировали пользователи интернета на это известие:

«Даже слёзы навернулись от такого сообщения. Что же это за нелюди такие? А в Англии дуб защищён законом и даже молодые деревца нельзя срубать».

«Я понимаю, когда рубят старые, больные деревья. Но когда уничтожают, пусть старые, но здоровые деревья - это, конечно, перебор. Сложно понять, что вообще в голове у засидевшихся у власти. Да и вообще: осталось ли у них, хоть чуточку ума? Что-то я сомневаюсь. Уже давно сомневаюсь».