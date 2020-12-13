Песков опроверг слухи о том, что Путин живет в специальном бункере

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что в период пандемии глава государства стал жить в специальном бункере. Путин живет в своей резиденции в Ново-Огареве, периодически выезжая на работу в Кремль и в редкие командировки, рассказал Песков в интервью на канале "Россия-1".

"Нет, Путин сейчас живет в Ново-Огареве, собственно, где он жил и до пандемии. Он там и живет, он там часто и работает, оттуда приезжает в Кремль, оттуда - не так часто, как хотелось бы ему - но все-таки летает в командировки, технологические решения дают ему полный эффект присутствия в тех местах, где ему нужно", - рассказал Песков, отвечая на вопрос, живет ли Путин в некоем бункере, из которого дает указания.

Говоря о поездке главы государства в больницу в Коммунарке, Песков признался, что не соврет, если скажет, что все пытались его отговорить. "Но это было его личное решение, он всегда предпочитает увидеть своими глазами, как обстоят дела во время чрезвычайных ситуаций. И уже тогда было стойкое понимание, стойкое чувство того, что то, что приходит, приходит не на одну, не на две недели, что это требует чрезвычайной мобилизации всего и вся", - подчеркнул представитель Кремля. При этом он отметил, что спустя несколько месяцев с того момента организацию выездных президентских мероприятий "накатали". "Да, все наезжено, а тогда это все делалось на живую нитку", - приводит слова Пескова ТАСС.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 13.12.2020, 18:14
    Гость: Сказать секретарь может всё что угодно:

    Мозги регулярно он пудрит охотно!
    Уж так ли, в надежде унять свою дрожь,
    Не именно в бункере прячется "вождь"?

Все комментарии (12)
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