США могут закрыть два своих консульства в России

07:50 14.12.2020

Власти США планируют пересмотреть условия работы своих дипломатов в России.

По данным газеты "КоммерсантЪ", власти США могут полностью закрыть генеральные консульства в Екатеринбурге и Владивостоке.

Отмечается, что во Владивостоке консульство приостановило свою деятельность еще в марте 2020 года на фоне развития пандемии коронавирусной инфекции. Планировалось, что работа будет восстановлена после того, как улучшится эпидемиологическая обстановка.

В свою очередь в консульстве США в Екатеринбурге с марта оказываются только те услуги, которые связаны с экстренными ситуациями.

При этом американское посольство в Москве и консульское агентство США на Сахалине работают в этом же режиме.