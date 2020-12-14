США могут закрыть два своих консульства в России
Власти США планируют пересмотреть условия работы своих дипломатов в России.
По данным газеты "КоммерсантЪ", власти США могут полностью закрыть генеральные консульства в Екатеринбурге и Владивостоке.
Отмечается, что во Владивостоке консульство приостановило свою деятельность еще в марте 2020 года на фоне развития пандемии коронавирусной инфекции. Планировалось, что работа будет восстановлена после того, как улучшится эпидемиологическая обстановка.
В свою очередь в консульстве США в Екатеринбурге с марта оказываются только те услуги, которые связаны с экстренными ситуациями.
При этом американское посольство в Москве и консульское агентство США на Сахалине работают в этом же режиме.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В Москве закройте, пусть через Владивосток вся шлаипень едет.
А почему бы все консульства США в России не закрыть?
Я горечко плакаль!
наши уже почти все там , остальные пусть здесь доживают.
Не велика потеря!