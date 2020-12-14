Россияне критикуют приложение, через которое можно задать вопросы Путину

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Россияне жалуются на приложение «Москва-Путину», с помощью которого можно задать вопрос президенту России  перед его ежегодной пресс-конференцией. Пользователи сообщают, что «отправить вопрос просто невозможно», так как у многих не активна кнопка «отправить обращение». В итоге в App Store приложение «Москва-Путину» получило оценку 2,7 из 5, пишет Znak.com.

«Написала обращение, кнопка "отправить“ не активна. Не вводите людей в заблуждение, к главе государства по пустякам не обращаются. Исправьте приложение», — написала Alika2710. Россияне жаловались и на то, что в приложении не отражается статус их обращения. «Нажала на кнопку "отправить“. Оно исчезло. Никакого подтверждения, никакого статуса. Принято? Или ушло в пустоту? Дойдет ли информация до отчетов?» — задавался вопросами пользователь под ником Talifrau.

Разработчики приложения в ответ лишь сообщили, что все обращения будут обработаны волонтерами.

Были жалобы и на внутреннее оформление приложения. «Программа прошлый век. Все для того, чтобы президент ничего не знал!» — написал «Сам Инвест». Возникали трудности и с регистрацией в приложении. «Не могу второй день зарегистрироваться. Не приходит код. Такое ощущение, что это не приложение, а фикция», — жаловался «Алекс 7542».

Судя по отзывам на приложение в App Store, пройти регистрацию особенно трудно жителям Крыма. Так, «Грустный Крымчанин» сообщил разработчикам, что приложение «не работает для Крыма». «Смс не приходят, внеочередное кидалово народа. И отвечать он (Владимир Путин — прим. ред.) будет на вопросы, которые сам же и придумал!» — возмущался житель Крыма. Кстати, примечателен ответ разработчика, который сообщил, что «регистрация по номеру телефона доступна только для номеров РФ».

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина с элементами прямой линии пройдет в четверг, 17 декабря. Впервые за 16 лет из-за пандемии коронавируса президент проведет эти мероприятия дистанционно.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.12.2020, 22:59
    Гость: Беглый

    Его можно лишь троллить...
    С 1999 года этот персонаж числится у нас в лидерах...
    Простых слов то нет...
    У мотросов нет вопросов.

  3. 14.12.2020, 22:08
    Гость: Андрей

    Оказывается, есть еще адиётов, которые думают, что президент не знает о проблемах людей, и пишут ему свои вопросы! Даже не смешно...

  4. 14.12.2020, 21:46
    Гость: Макар

    Критикуют они... а нечего вестись. Вот мы щас вопрос зададим, вот мы спросим щас. Ага! Накося, выкуси.

Все комментарии (32)
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