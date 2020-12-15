Демографы предсказали резкое снижение численности населения России

17:53 15.12.2020

Если нынешние демографические тенденции в стране сохранятся, то численность населения России к 2050 году снизится более чем на 20 миллионов человек - до 125 миллионов. Такие данные следуют из прогнозов федерального проекта о демографической ситуации. На 1 января 2020 года, по данным Росстата, население страны составляло 146,7 миллиона человек.

Среди факторов, влияющих на негативную динамику, эксперты отмечают алкоголь, табак и наркотики.

"По оценкам экспертов Федерального проекта "Трезвая Россия", если ситуация останется неизменной и не будут приняты необходимые меры, то к 2050 году население России составит около 125 миллионов человек. <…> Агрессивная среда конкуренции стран, имеющая в своем арсенале не только вооруженные конфликты, санкционную политику, цветные революции, но и алкоголь, наркотики и другие инструменты гибридных войн, сегодня дополнена коронавирусной инфекцией COVID-19", — цитирует РИА Новости доклад федерального проекта о демографической ситуации.

По информации "Трезвой России", экономические потери общества и государства от последствий, связанных с алкоголизмом, наркоманией и табакокурением, за год составляют до 12 процентов от ВВП страны — более 13 триллионов рублей в год.

"Ежегодно от причин, связанных с потреблением алкоголя, наркотиков и табака в России погибает более одного миллиона человек. При этом в середине 90-х годов XX века в России количество смертей в год составляло около 1,6 миллиона человек. Таким образом, за последние 35 лет в России от алкоголя, наркотиков и табака погибло более 30 миллионов человек", — отмечается в докладе.

Сокращение рождаемости, по мнению экспертов федерального проекта "Трезвая Россия", объясняется не только "демографическим провалом" 90-х, но и последствиями употребления гражданами психоактивных веществ, в особенности синтетических и других наркотиков. По словам главы федерального проекта, употребление этих веществ, а также алкоголя и табака также "формирует негативные репродуктивные установки, приводит к откладыванию рождений, субкультуре чайлдфри и прерыванию беременности".

