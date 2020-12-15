Демографы предсказали резкое снижение численности населения России
Если нынешние демографические тенденции в стране сохранятся, то численность населения России к 2050 году снизится более чем на 20 миллионов человек - до 125 миллионов. Такие данные следуют из прогнозов федерального проекта о демографической ситуации. На 1 января 2020 года, по данным Росстата, население страны составляло 146,7 миллиона человек.
Среди факторов, влияющих на негативную динамику, эксперты отмечают алкоголь, табак и наркотики.
"По оценкам экспертов Федерального проекта "Трезвая Россия", если ситуация останется неизменной и не будут приняты необходимые меры, то к 2050 году население России составит около 125 миллионов человек. <…> Агрессивная среда конкуренции стран, имеющая в своем арсенале не только вооруженные конфликты, санкционную политику, цветные революции, но и алкоголь, наркотики и другие инструменты гибридных войн, сегодня дополнена коронавирусной инфекцией COVID-19", — цитирует РИА Новости доклад федерального проекта о демографической ситуации.
По информации "Трезвой России", экономические потери общества и государства от последствий, связанных с алкоголизмом, наркоманией и табакокурением, за год составляют до 12 процентов от ВВП страны — более 13 триллионов рублей в год.
"Ежегодно от причин, связанных с потреблением алкоголя, наркотиков и табака в России погибает более одного миллиона человек. При этом в середине 90-х годов XX века в России количество смертей в год составляло около 1,6 миллиона человек. Таким образом, за последние 35 лет в России от алкоголя, наркотиков и табака погибло более 30 миллионов человек", — отмечается в докладе.
Сокращение рождаемости, по мнению экспертов федерального проекта "Трезвая Россия", объясняется не только "демографическим провалом" 90-х, но и последствиями употребления гражданами психоактивных веществ, в особенности синтетических и других наркотиков. По словам главы федерального проекта, употребление этих веществ, а также алкоголя и табака также "формирует негативные репродуктивные установки, приводит к откладыванию рождений, субкультуре чайлдфри и прерыванию беременности".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Даже простой подсчет на пальцах показывает что нас уже миллионов 80-90 не больше. Причем средний возраст 41 год. В ближайшее 20-летие ожидается уход самого многочисленного пласта населения, которые 50+.
Учитывая миграцию молодежи, в РФ останется порядка 65-70 млн всего лишь. Причем эти процессы любят ускорятся разными потрясениями, войнами, и местным этно-криминально-чиновничьим фашизмом.
В общем РФ не переживет серьёзной войны.
Нас спасет только чудо, если США вдруг полыхнет по настоящему, а Китай отравиться жабьими лапками в ноль, ну и всякие турции поляки вдруг спрыгнут с обрыва.
рожали по 10 человек в каждой крестьянской семье.Половина умирала часто не дожив до совершеннолетия,но все равно хватало чтобы население росло.
им не нужны, они нашу страну в англии зарегистрировали как частную территорию. мы балласт и манипулировать нами сложно, они думают что таджики и узбеки глупые, да нет они поумней европиодных, молчат, молчат, а потом резня.
Согласен полностью, алкоголь это следствие. Иногда такой депресняк, что и жить уже не интересно. Помню бабуля рассказывала, как у них в колхозе скот дох, от недоедания. Ну и здесь люди будут дохнуть от негатива по ТВ ( одни убийства накручивают), от недоедания, от бессилия выползти из этой нищеты, от опиума всяких сект и религий ( на том свете Рай, умереть это переход в другой мир), от того что каждый день брехня от номенклатуры, от того что народ выдавливают с рабочих мест, от того, что бандитизм в низах это перенос понятий из верхов, от сравнения уровня жизни нас и людей в др.странах, от нежелания идти в армию защищать чужие скважены и свои нищенские холупы.
как и политологи, политтехнологи и пр. телешушера.
Какая польза например стране и обществу от Владимира Соловьёва.
=из прогнозов федерального проекта о демографической ситуации. На 1 января 2020 года, по данным Росстата, население страны составляло 146,7 миллиона человек=
А не факт что 146, 7 мильйонов.
Наверняка уже на 20 миллионов меньше.