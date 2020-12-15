С 2021 года вводится новая методика расчета МРОТ и прожиточного минимума
Госдума на пленарном заседании приняла в основном чтении законопроект о новой методике расчета с 1 января 2021 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума.
Согласно документу, со следующего года МРОТ и прожиточный минимум предлагается рассчитывать исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода. На 2021 год федеральный МРОТ устанавливается в размере 12 792 рубля (было 12 130 рублей), а прожиточный минимум в целом по РФ составит 11 653 рубля.
Документ также устанавливает возможность пересмотра соотношения прожиточного минимума, медианного дохода, медианной заработной платы и соотношения МРОТ не реже одного раза в 5 лет, сообщает ТАСС. Величина прожиточного минимума трудоспособного населения должна составить 109% от прожиточного минимума на душу населения в целом по стране, прожиточного минимума детей - 97%, прожиточного минимума пенсионеров - 86%.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Позвольте полюбопытствовать, а откуда эта цифра?
Мадам, наконец-то вы что-то разумное написали в комментарии. Растёте на глазах, однако. Вам это немецкие СМИ подсказали или сами додумались?
Эти методики Расчёта МРОТ имели бы право на существование, если бы члены Госдумы сами жили на МРОТ.
Но их зарплаты и льготы раз , наверное в 300 поболее.
Поэтому эта очередная «методика» -
это очередная их насмешка и издевательство над подвластным народом.
Нам бы мясца с рыбкой покушать.
Возня мышиная какая-то всё это.