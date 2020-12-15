С 2021 года вводится новая методика расчета МРОТ и прожиточного минимума

16:06 15.12.2020

Госдума на пленарном заседании приняла в основном чтении законопроект о новой методике расчета с 1 января 2021 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума.

Согласно документу, со следующего года МРОТ и прожиточный минимум предлагается рассчитывать исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода. На 2021 год федеральный МРОТ устанавливается в размере 12 792 рубля (было 12 130 рублей), а прожиточный минимум в целом по РФ составит 11 653 рубля.

Документ также устанавливает возможность пересмотра соотношения прожиточного минимума, медианного дохода, медианной заработной платы и соотношения МРОТ не реже одного раза в 5 лет, сообщает ТАСС. Величина прожиточного минимума трудоспособного населения должна составить 109% от прожиточного минимума на душу населения в целом по стране, прожиточного минимума детей - 97%, прожиточного минимума пенсионеров - 86%.