С 2021 года вводится новая методика расчета МРОТ и прожиточного минимума

Госдума на пленарном заседании приняла в основном чтении законопроект о новой методике расчета с 1 января 2021 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. 

Согласно документу, со следующего года МРОТ и прожиточный минимум предлагается рассчитывать исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода. На 2021 год федеральный МРОТ устанавливается в размере 12 792 рубля (было 12 130 рублей), а прожиточный минимум в целом по РФ составит 11 653 рубля.

Документ также устанавливает возможность пересмотра соотношения прожиточного минимума, медианного дохода, медианной заработной платы и соотношения МРОТ не реже одного раза в 5 лет, сообщает ТАСС. Величина прожиточного минимума трудоспособного населения должна составить 109% от прожиточного минимума на душу населения в целом по стране, прожиточного минимума детей - 97%, прожиточного минимума пенсионеров - 86%.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 15.12.2020, 20:33
    Гость: Иван

    Мадам, наконец-то вы что-то разумное написали в комментарии. Растёте на глазах, однако. Вам это немецкие СМИ подсказали или сами додумались?

  3. 15.12.2020, 19:35
    Гость: Зоя

    Эти методики Расчёта МРОТ имели бы право на существование, если бы члены Госдумы сами жили на МРОТ.
    Но их зарплаты и льготы раз , наверное в 300 поболее.
    Поэтому эта очередная «методика» -
    это очередная их насмешка и издевательство над подвластным народом.

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