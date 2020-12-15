Самолет МС-21-310 с российскими двигателями совершил первый полет

13:20 15.12.2020

Самолет МС-21-310, оснащенный российскими двигателями ПД-14, совершил первый полет.

15 декабря 2020 года на аэродроме Иркутского авиационного завода - филиала ПАО Корпорация "Иркут" (в составе ОАК госкорпорации "Ростех") состоялся первый полет самолета МС-21-310, оснащенного новыми российскими двигателями ПД-14, - Продолжительность полета составила 1 час 25 минут, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации "Ростех".

Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Василия Севастьянова, Андрея Воропаева и инженера-испытателя Александра Соловьева. В ходе полеты испытаны режимы работы двигателя, устойчивость и управляемость самолета, а также функционирование всех его систем.