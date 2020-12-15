Самолет МС-21-310 с российскими двигателями совершил первый полет
Самолет МС-21-310, оснащенный российскими двигателями ПД-14, совершил первый полет.
15 декабря 2020 года на аэродроме Иркутского авиационного завода - филиала ПАО Корпорация "Иркут" (в составе ОАК госкорпорации "Ростех") состоялся первый полет самолета МС-21-310, оснащенного новыми российскими двигателями ПД-14, - Продолжительность полета составила 1 час 25 минут, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации "Ростех".
Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Василия Севастьянова, Андрея Воропаева и инженера-испытателя Александра Соловьева. В ходе полеты испытаны режимы работы двигателя, устойчивость и управляемость самолета, а также функционирование всех его систем.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Зачем и для кого самолет и мосты, если десяткам миллионов российских граждан не на что купить билет на самолет, нечем платить за электроэнергию, потому что у них нет зарплаты?
Иваныч для кого мосты?
Для чего понятно. Для прибылей Роттенбергов.
Конечно здорово, ещё бы полностью локализовать производитство комплектуюших, как делают в Китае.
Вспомните как они купили у эльцина 125истребителей,а когда им поставили первую партию, от остальных они отказались, и сегодня летают на точных копиях, только сделанных в своей стране.
У кого ест желание посмотрите архивы новостей 2000гг на центральных каналах высмеивали потуги китайцев выпускать автомобили и дорожностроительную технику. А сегодня, особенно на дв, вся карьерная и дорожностроительную техника китайская.
У американцев на 2% больше и у Роллс Ройса тоже.
Наверное Ты не совсем понимаешь значение этого параметра.
Когда турбина покупается её экономичность просчитывается на 20 лет. И тогда эти 2% имеют большое значение. Статьи, которые я видел в наших СМИ правильно говорят, что ваши турбины созданы для вашего рынка когда экономия на КПД особо не имеет значения - у вас свой газ. А вот на наших рынках они не пойдут.
Читай Иваныча а не пиши если не знаешь.
Вы правы. Построят. Хоть с бассейном, хоть в коралловой инкрустации . Но.... не берут.