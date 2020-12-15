Самолет МС-21-310 с российскими двигателями совершил первый полет

Самолет МС-21-310, оснащенный российскими двигателями ПД-14, совершил первый полет. 

15 декабря 2020 года на аэродроме Иркутского авиационного завода - филиала ПАО Корпорация "Иркут" (в составе ОАК госкорпорации "Ростех") состоялся первый полет самолета МС-21-310, оснащенного новыми российскими двигателями ПД-14, - Продолжительность полета составила 1 час 25 минут, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации "Ростех".

Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Василия Севастьянова, Андрея Воропаева и инженера-испытателя Александра Соловьева. В ходе полеты испытаны режимы работы двигателя, устойчивость и управляемость самолета, а также функционирование всех его систем.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.12.2020, 21:11
    Гость: Добрый-20

    Зачем и для кого самолет и мосты, если десяткам миллионов российских граждан не на что купить билет на самолет, нечем платить за электроэнергию, потому что у них нет зарплаты?
    Иваныч для кого мосты?
    Для чего понятно. Для прибылей Роттенбергов.

  2. 15.12.2020, 21:08
    Гость: Рустем

    Конечно здорово, ещё бы полностью локализовать производитство комплектуюших, как делают в Китае.
    Вспомните как они купили у эльцина 125истребителей,а когда им поставили первую партию, от остальных они отказались, и сегодня летают на точных копиях, только сделанных в своей стране.
    У кого ест желание посмотрите архивы новостей 2000гг на центральных каналах высмеивали потуги китайцев выпускать автомобили и дорожностроительную технику. А сегодня, особенно на дв, вся карьерная и дорожностроительную техника китайская.

  3. 15.12.2020, 21:05
    Гость: Европеец

    У американцев на 2% больше и у Роллс Ройса тоже.
    Наверное Ты не совсем понимаешь значение этого параметра.
    Когда турбина покупается её экономичность просчитывается на 20 лет. И тогда эти 2% имеют большое значение. Статьи, которые я видел в наших СМИ правильно говорят, что ваши турбины созданы для вашего рынка когда экономия на КПД особо не имеет значения - у вас свой газ. А вот на наших рынках они не пойдут.

  5. 15.12.2020, 20:45
    Гость: Иван Иваныч

    Вы правы. Построят. Хоть с бассейном, хоть в коралловой инкрустации . Но.... не берут.

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