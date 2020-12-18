У руководителей фирмы в Петербурге изъяли авто и мотоциклы на 100 млн руб.

15:06 18.12.2020

Следственный комитет РФ в Петербурге в рамках расследования дела о крупной невыплате зарплат изъял автомобильную технику на общую сумму 100 млн рублей, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление СКР по городу.

Речь идет о компании "Гроссман Рус" (ООО "Гросманн Рус"), специализирующейся на торговле машинами и оборудованием.

По версии следствия, фактические руководители компании с февраля по август 2020 года не выплатили заработную плату работникам на общую сумму не менее 20 млн рублей.

Полиция провела обыки по адресам проживания двух подозреваемых в Петербурге, Москве и Московской области. В ходе обыска были изъяты дорогостоящие ретроавтомобили и мотоциклы общей стоимостью 100 млн рублей.

Сами фигуранты дела находятся в розыске. Расследование уголовного дела (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) продолжается.