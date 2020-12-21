Mail.ru Group и «Ростелеком» запустят аналог Zoom для школьников
Корпорации Mail.ru Group и ПАО «Ростелеком» разработали российский аналог видеосервиса Zoom — платформу «Сферум» для обучения и общения школьников. Зимой 2021 года планируется провести ее тестирование в 15 российских регионах, передает РБК.
По информации издания, аналог Zoom будет доступен на десктопных устройствах и через мобильное приложение и даст возможность проводить групповые видеозвонки для 100 участников (в Zoom можно подсоединить к звонку до 1000 человек). Зарегистрироваться в «Сферуме» можно будет через учетную запись VK Connect или портал госуслуг.
Учебные учреждения и учителя, помимо видеоконференций, смогут создавать закрытые сообщества и чаты для родителей и детей. Видеосервис объединят с платформой «Моя школа» от Минпросвещения, что даст пользователям онлайн-доступ к верифицированным учебным материалам.
«Ростелеком» и Mail.ru Group объявили о партнерстве в области цифрового школьного образования в прошлом году. Российские корпорации создали совместное предприятие по разработке IT-продуктов для модернизации образовательного процесса в школах, включая дневники и коммуникационные сервисы для учителей, родителей и учеников.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Российские корпорации и программисты и создают всё, самое лучшее в мире! Россия экспортирует Программного Обеспечения для компьютеров на 1 трл руб в год. И в США работают китайские, русские и индийские программисты! Или вы думаете, что там могут что-то придумать хорошее тамошние негры, латинос и евреи?
Зашевелилась конспирологическая космополитов. Привыкли все копировать у Запада. Санкции и короновирус вынудили вас выбирать - или начать наконец-то самим планировать, разрабатывать и служить в интересах России и народа, или опять бубнить и зомбировать про невидимый рынок, который мол все сам отрегулирует.
за что им это?
Россииские корпорации создали? Или взяли лучшее?