Mail.ru Group и «Ростелеком» запустят аналог Zoom для школьников

© KM.RU, Илья Шабардин

Корпорации Mail.ru Group и ПАО «Ростелеком» разработали российский аналог видеосервиса Zoom — платформу «Сферум» для обучения и общения школьников. Зимой 2021 года планируется провести ее тестирование в 15 российских регионах, передает РБК.

По информации издания, аналог Zoom будет доступен на десктопных устройствах и через мобильное приложение и даст возможность проводить групповые видеозвонки для 100 участников (в Zoom можно подсоединить к звонку до 1000 человек). Зарегистрироваться в «Сферуме» можно будет через учетную запись VK Connect или портал госуслуг.

Учебные учреждения и учителя, помимо видеоконференций, смогут создавать закрытые сообщества и чаты для родителей и детей. Видеосервис объединят с платформой «Моя школа» от Минпросвещения, что даст пользователям онлайн-доступ к верифицированным учебным материалам.

«Ростелеком» и Mail.ru Group объявили о партнерстве в области цифрового школьного образования в прошлом году. Российские корпорации создали совместное предприятие по разработке IT-продуктов для модернизации образовательного процесса в школах, включая дневники и коммуникационные сервисы для учителей, родителей и учеников.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.12.2020, 14:45
    Гость: Виктор

    Российские корпорации и программисты и создают всё, самое лучшее в мире! Россия экспортирует Программного Обеспечения для компьютеров на 1 трл руб в год. И в США работают китайские, русские и индийские программисты! Или вы думаете, что там могут что-то придумать хорошее тамошние негры, латинос и евреи?

  2. 21.12.2020, 13:09
    Гость: славянин

    Зашевелилась конспирологическая космополитов. Привыкли все копировать у Запада. Санкции и короновирус вынудили вас выбирать - или начать наконец-то самим планировать, разрабатывать и служить в интересах России и народа, или опять бубнить и зомбировать про невидимый рынок, который мол все сам отрегулирует.

Все комментарии (5)
Выбор читателей
Тихановская назвала вещи своими именами: Европа отдала Беларусь Путину
Убийства русских в России: Фемида «зависла»
Большая пресс-конференция Владимира Путина: «Найдите 10 отличий»
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
© KM.RU, Алексей Белкин
В Госдуме обсудят условия освобождения от ответственности за коррупцию
В России предложили ввести продуктовые карточки для малоимущих
В Госдуме разработают законопроект о «зарплатах» для родителей
Союз пациентов заявил о дефиците более 40 лекарств
Соцсети обяжут самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию
© KM.RU, Кирилл Зыков
Россиян 60+ начнут прививать от коронавируса с 2021 года
Фото с сайта Pixabay.com
Украинские шахтеры перекрыли дороги из-за долгов по зарплате
Испугавший всех памятник Аленке в Нововоронеже демонтируют