Mail.ru Group и «Ростелеком» запустят аналог Zoom для школьников

11:45 21.12.2020

Корпорации Mail.ru Group и ПАО «Ростелеком» разработали российский аналог видеосервиса Zoom — платформу «Сферум» для обучения и общения школьников. Зимой 2021 года планируется провести ее тестирование в 15 российских регионах, передает РБК.

По информации издания, аналог Zoom будет доступен на десктопных устройствах и через мобильное приложение и даст возможность проводить групповые видеозвонки для 100 участников (в Zoom можно подсоединить к звонку до 1000 человек). Зарегистрироваться в «Сферуме» можно будет через учетную запись VK Connect или портал госуслуг.

Учебные учреждения и учителя, помимо видеоконференций, смогут создавать закрытые сообщества и чаты для родителей и детей. Видеосервис объединят с платформой «Моя школа» от Минпросвещения, что даст пользователям онлайн-доступ к верифицированным учебным материалам.

«Ростелеком» и Mail.ru Group объявили о партнерстве в области цифрового школьного образования в прошлом году. Российские корпорации создали совместное предприятие по разработке IT-продуктов для модернизации образовательного процесса в школах, включая дневники и коммуникационные сервисы для учителей, родителей и учеников.