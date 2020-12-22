МИД заявил о принятии ответных мер против стран ЕС из-за Навального

12:35 22.12.2020

Министерство иностранных дел РФ вызвало дипломатов Германии, Франции и Швеции для обсуждения ситуации вокруг отравления основателя ФБК Алексея Навального и связанных с ней санкций ЕС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В российском МИД назвали «совершенно неприемлемыми» санкции, введенные Евросоюзом в отношении россиян, которые якобы причастны к возможному отравлению оппозиционера.

«Соответствующие вербальные ноты МИД России, информирующие о данном шаге, были вручены главам дипломатических представительств ФРГ, Франции и Швеции, а также направлены в Представительство ЕС в Москве», — сообщили в МИД.

В ведомстве отметили, что в качестве реакции на ограничения подготовлены аналогичные санкции против граждан ЕС. Как пояснили в пресс-службе, в список вошли те, кто «причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности» в рамках Евросоюза.

Днем ранее Алексей Навальный опубликовал в своем YouTube телефонный разговор с человеком, которого он назвал одним из восьми сотрудников секретного подразделения ФСБ, связанного с его отравлением. Собеседник Навального признался, что участвовал в «обработке» его одежды, изъятой полицией после госпитализации в Омске.

Однако в ФСБ назвали ролик «подделкой», при этом отметили, что технологии подмены номеров, которыми якобы пользовался Навальный для публикованного разговора, является одним из инструментов иностранных спецслужб.