МИД заявил о принятии ответных мер против стран ЕС из-за Навального
Министерство иностранных дел РФ вызвало дипломатов Германии, Франции и Швеции для обсуждения ситуации вокруг отравления основателя ФБК Алексея Навального и связанных с ней санкций ЕС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В российском МИД назвали «совершенно неприемлемыми» санкции, введенные Евросоюзом в отношении россиян, которые якобы причастны к возможному отравлению оппозиционера.
«Соответствующие вербальные ноты МИД России, информирующие о данном шаге, были вручены главам дипломатических представительств ФРГ, Франции и Швеции, а также направлены в Представительство ЕС в Москве», — сообщили в МИД.
В ведомстве отметили, что в качестве реакции на ограничения подготовлены аналогичные санкции против граждан ЕС. Как пояснили в пресс-службе, в список вошли те, кто «причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности» в рамках Евросоюза.
Днем ранее Алексей Навальный опубликовал в своем YouTube телефонный разговор с человеком, которого он назвал одним из восьми сотрудников секретного подразделения ФСБ, связанного с его отравлением. Собеседник Навального признался, что участвовал в «обработке» его одежды, изъятой полицией после госпитализации в Омске.
Однако в ФСБ назвали ролик «подделкой», при этом отметили, что технологии подмены номеров, которыми якобы пользовался Навальный для публикованного разговора, является одним из инструментов иностранных спецслужб.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Пока Евросоюз не приступил к заморозке счетов и аресту недвижимости купленной на честно награбленное в России... его можно считать подельником/барыгой известной мафии.
Опять Навальный прав в своём выступлении-призыву к Евросоюзу быть просто логичным, а не как обычно лицемерным...
Евросоюзу достаточно намекнуть о прекращении какой либо деятельности с РФ , покупке ресурсов а также приступить к заморозке счетов и аресту недвижимости купленной на честно награбленное в России. Все , приехали , никакие скрепы не помогут .А если еще США подсуетиться , страшно представить. И никакие цру не нужны
...соблюдающий хотя бы свои собственные прописные законы буржуазной демократии... типа - грабь ближнего, но не до смерти или до смерти, но под наукообразным или религиозным прикрытием морали зачаточного гуманизма интеллектуализированных/моторизированных приматов... ))))
Конституция РФ не предусматривает таких наказаний граждан, как лишение гражданства и изгнание из страны. Предлагаете наплевать на это?
это who?