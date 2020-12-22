МИД заявил о принятии ответных мер против стран ЕС из-за Навального

Здание МИД РФ © KM.RU, Вадим Черноусов

Министерство иностранных дел РФ вызвало дипломатов Германии, Франции и Швеции для обсуждения ситуации вокруг отравления основателя ФБК Алексея Навального и связанных с ней санкций ЕС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В российском МИД назвали «совершенно неприемлемыми» санкции, введенные Евросоюзом в отношении россиян, которые якобы причастны к возможному отравлению оппозиционера.

«Соответствующие вербальные ноты МИД России, информирующие о данном шаге, были вручены главам дипломатических представительств ФРГ, Франции и Швеции, а также направлены в Представительство ЕС в Москве», — сообщили в МИД.

В ведомстве отметили, что в качестве реакции на ограничения подготовлены аналогичные санкции против граждан ЕС. Как пояснили в пресс-службе, в список вошли те, кто «причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности» в рамках Евросоюза.

Днем ранее Алексей Навальный опубликовал в своем YouTube телефонный разговор с человеком, которого он назвал одним из восьми сотрудников секретного подразделения ФСБ, связанного с его отравлением. Собеседник Навального признался, что участвовал в «обработке» его одежды, изъятой полицией после госпитализации в Омске.

Однако в ФСБ назвали ролик «подделкой», при этом отметили, что технологии подмены номеров, которыми якобы пользовался Навальный для публикованного разговора, является одним из инструментов иностранных спецслужб.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.12.2020, 20:17
    Гость: P

    Пока Евросоюз не приступил к заморозке счетов и аресту недвижимости купленной на честно награбленное в России... его можно считать подельником/барыгой известной мафии.
    Опять Навальный прав в своём выступлении-призыву к Евросоюзу быть просто логичным, а не как обычно лицемерным...

  2. 22.12.2020, 19:54
    Гость: Страшно аж жуть

    Евросоюзу достаточно намекнуть о прекращении какой либо деятельности с РФ , покупке ресурсов а также приступить к заморозке счетов и аресту недвижимости купленной на честно награбленное в России. Все , приехали , никакие скрепы не помогут .А если еще США подсуетиться , страшно представить. И никакие цру не нужны

  3. 22.12.2020, 19:30
    Гость: P

    ...соблюдающий хотя бы свои собственные прописные законы буржуазной демократии... типа - грабь ближнего, но не до смерти или до смерти, но под наукообразным или религиозным прикрытием морали зачаточного гуманизма интеллектуализированных/моторизированных приматов... ))))

  4. 22.12.2020, 19:13
    Гость: такиминадо

    Конституция РФ не предусматривает таких наказаний граждан, как лишение гражданства и изгнание из страны. Предлагаете наплевать на это?

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