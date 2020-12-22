Глава Екатеринбурга написал заявление об отставке
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский написал заявление об отставке по собственному желанию, сообщает РИА Новости.
Отставка главы города связана с его переходом на новую должность. В минувший понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил Высокинскому пост первого заместителя.
"В связи с этим сегодня утром подал заявление о досрочном сложении полномочий в связи с переходом в областное правительство", - сказал Высокинский.
Как пишет "Интерфакс", депутаты городской думы Екатеринбурга приняли отставку мэра города, за его отставку проголосовали 34 депутата единогласно - никто из присутствующих депутатов не проголосовал "против" или воздержался.
Также депутаты проголосовали за объявление конкурса на должность главы Екатеринбурга. Пока же исполняющим обязанности мэра города стал вице-мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, занимавший ранее пост первого заместителя губернатора региона.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Главное, если наворовался вовремя "по собственному" уволиться и ему "заслужено" дадут новую кормушку и народу замазали глаза!!!
Е´бург приют сатаны и раскольников.
Представительство СШП закрылось в Екб, глава Екб пошел в отставку по собственному) совпадения?
Тоже мне "отставка". Если бы его после нее из власти турнули, вот это была бы новость. А так, на повышение отправили. За какие заслуги не известно. Скорее всего, за личную преданность губернатору. Это ведь его ставленник. Новый и.о. тоже не лучше. Бывший высокопоставленный сотрудник МВД, который уже долгие годы за Куйвашевым как хвост за собакой следует. Оба отметились в Тобольске, потом в Тюмени. Сейчас в Екатеринбурге и Свердловской области ураганят. Толку от такой перестановки никакой, т.к. ни бывший мэр ни нынешний и.о. к числу хозяйственников не относятся. А значит, профаны в вопросах управления городским хозяйством. Ничего хорошего от таких ожидать не приходится. Впрочем, как и от нынешнего губернатора. Это мнение большинства жителей региона и города. Достаточно почитать ленту новостей из Екатеринбурга с комментариями.