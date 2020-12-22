Глава Екатеринбурга написал заявление об отставке

09:58 22.12.2020

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский написал заявление об отставке по собственному желанию, сообщает РИА Новости.

Отставка главы города связана с его переходом на новую должность. В минувший понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил Высокинскому пост первого заместителя.

"В связи с этим сегодня утром подал заявление о досрочном сложении полномочий в связи с переходом в областное правительство", - сказал Высокинский.

Как пишет "Интерфакс", депутаты городской думы Екатеринбурга приняли отставку мэра города, за его отставку проголосовали 34 депутата единогласно - никто из присутствующих депутатов не проголосовал "против" или воздержался.

Также депутаты проголосовали за объявление конкурса на должность главы Екатеринбурга. Пока же исполняющим обязанности мэра города стал вице-мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, занимавший ранее пост первого заместителя губернатора региона.