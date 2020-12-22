Госдума приняла закон о восстановлении системы вытрезвителей
Госдума приняла в итоговом, третьем чтении законопроекты о восстановлении в России региональных систем вытрезвителей, сообщает "Интерфакс".
Законопроект позволит субъектам РФ создавать медицинские и немедицинские вытрезвители на основе государственно-частного партнерства (ГЧП), а сотрудникам полиции - доставлять в них граждан в состоянии опьянения.
Так, первый документ дает региональным и муниципальным властям РФ полномочия по организации немедицинской помощи гражданам в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. Это позволит создавать специализированные учреждения для содержания лиц в состоянии легкого и среднего опьянения, не нуждающихся в медицинской помощи.
Правила организации таких учреждений должны быть утверждены при участии МВД, Минздрава и Министерства труда и социальной защиты РФ.
Предполагается, что данные организации будут созданы на основе государственно-частного и муниципально-частного партнерства, соответствующие поправки вносятся в закон "О государственно-частном партнерстве" (224-ФЗ).
Также закон разрешает проводить медицинское вмешательство в отношении лиц в состоянии опьянения без их согласия - это необходимо для проведения медицинского освидетельствования при оказании помощи.
Второй принятый закон наделяет сотрудников полиции правом доставлять пьяных россиян в специализированные немедицинские учреждения для оказания им помощи. В настоящий момент, как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, полицейские могут доставлять их лишь в медорганизации, однако зачастую лица в состоянии опьянения не только не нуждаются в медицинской помощи, но и могут представлять опасность для врачей.
Документ был внесен в Госдуму в мае 2019 года группой парламентариев во главе с первым зампредом комитета Совета Федерации Валерием Рязанским и главой думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александром Хинштейном.
Комментарии читателей Оставить комментарий
давно пора восстановить вытрезвители. Совершенно правильное решение. Поддерживаю всеми частями своего личного тела.
открывайте дверь своей квартиры, мы посмотрим в каком вы состояние!!!
Опять план у ментов будет, после дней рождения хорошо одетых слегка покачивающихся снова начнут ловить, а алкашей им не надо. Лежал в больнице в середине 2000-х видел как алкашей доставляли прямо в палаты к больным, врачи не знали что с ними делать. госдума зигзагами думает. А в 90-е видел как менты брали болельщиков с бутылкой пива, мирно стоящих, смотрящих хоккей на улице, план, деньги...все так бестолково
+++++++ стопитцот раз
А для чего как вы думаете повыпускали контингент из ПНД? По телевизору вы их и видите. Их припудривают, одевают и вооля! свежий депутат готов.
Ну а нам скажут как обычно "это же вы их выбираете"!