Госдума приняла закон о восстановлении системы вытрезвителей

12:05 22.12.2020

Госдума приняла в итоговом, третьем чтении законопроекты о восстановлении в России региональных систем вытрезвителей, сообщает "Интерфакс".

Законопроект позволит субъектам РФ создавать медицинские и немедицинские вытрезвители на основе государственно-частного партнерства (ГЧП), а сотрудникам полиции - доставлять в них граждан в состоянии опьянения.

Так, первый документ дает региональным и муниципальным властям РФ полномочия по организации немедицинской помощи гражданам в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. Это позволит создавать специализированные учреждения для содержания лиц в состоянии легкого и среднего опьянения, не нуждающихся в медицинской помощи.

Правила организации таких учреждений должны быть утверждены при участии МВД, Минздрава и Министерства труда и социальной защиты РФ.

Предполагается, что данные организации будут созданы на основе государственно-частного и муниципально-частного партнерства, соответствующие поправки вносятся в закон "О государственно-частном партнерстве" (224-ФЗ).

Также закон разрешает проводить медицинское вмешательство в отношении лиц в состоянии опьянения без их согласия - это необходимо для проведения медицинского освидетельствования при оказании помощи.

Второй принятый закон наделяет сотрудников полиции правом доставлять пьяных россиян в специализированные немедицинские учреждения для оказания им помощи. В настоящий момент, как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, полицейские могут доставлять их лишь в медорганизации, однако зачастую лица в состоянии опьянения не только не нуждаются в медицинской помощи, но и могут представлять опасность для врачей.

Документ был внесен в Госдуму в мае 2019 года группой парламентариев во главе с первым зампредом комитета Совета Федерации Валерием Рязанским и главой думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александром Хинштейном.