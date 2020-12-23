Госдума ввела миллионные штрафы за отказ удалять информацию с сайтов
Госдума приняла закон о крупных штрафах для владельцев сайтов, включая социальные сети и видеохостинги, за отказ удалять запрещенную информацию, в том числе с призывами к экстремизму, пишет ТАСС.
Документ предусматривает наложение штрафа за уклонение от удаления владельцем информационного ресурса данных в размере от 50 до 100 тыс. рублей для граждан; от 200 тыс до 400 тысяч рублей для должностных лиц; от 800 тысяч до 4 млн рублей для юридических лиц.
В случае повторного правонарушения штраф для физических лиц составит от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для должностных лиц - от 500 тысяч до 800 тысяч рублей. Для юридических лиц штраф составит «от 1/20 до 1/10 совокупного размера суммы выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение», либо за предшествующую дате выявленного правонарушения часть календарного года, когда нарушение было обнаружено. Штраф при этом не может составить менее четырех миллионов рублей.
За неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также информации о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков, психоактивных веществ, местах их приобретения штрафы для физических лиц составят от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для должностных лиц - от 400 тысяч до 800 тысяч рублей, для юридических лиц - от 3 миллионов до 8 миллионов рублей.
За повторный отказ с физических лиц взыщут от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, с должностных лиц - от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. Для юридических лиц штраф составит «от 1/10 до 1/5 совокупного размера суммы выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, либо за предшествующую дате выявленного административного правонарушения часть календарного года, в котором было выявлено административное правонарушение», но не менее восьми миллионов рублей.
Аналогичные меры предусмотрены в отношении провайдеров хостинга.
Комментарии читателей Оставить комментарий
перевернется в одном месте за отсутствие демократии.
Чем хуже живем - тем строже законы.
Врунет в законе.
А толку-то - типа они только российские сайты читают. К примеру, у меня по статистике посещений на первом месте как раз "страна-агрессор" стоит, а я сама вообще "бандеровка", "западенка" - ну или как там у вас ещё говорят. Как говорится, у нас длинные руки. В смысле у меня, а не у вас, поскольку чтобы меня достать, вам придётся пробратся в самое логово врага. Так что какой нафиг штраф - в лучшем случае блокировка. А вообще наш клоун уже не раз толкал идею насчёт создания русскоязычного сайта, который бы читали не только в самой "стране-агресоре", но и все русскоязычные в мире. Ну типа донести до народа "правильную" точку зрения. Но что-то там у них все никак сростись не может с этим сайтом. Заставить русских читать "бандеровский" сайт - это практически нереально. У вас совершенно другая манера подачи информации. Я это вижу, когда ищу материал для сайта. Украинцы так делать не умеют, у них в этом плане все намного примитивнее. Вот почему я ваш сайт читаю даже больше, чем наши. Просто они не интересны. Вроде бы и наши не плохо пишут, но что-то все равно не хватает - какой-то 'соли'. Ну пресные они вообщем - нет "изюминки". Проще говоря - совершенно не вставляет...
это Буквально из оруелла 1984... Memory Hole
никогда не думал что оруелл писал Документалистику, но сегодня его произведени из Предупреждения и планах Левых - стали Реальностью.