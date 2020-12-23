Госдума ввела миллионные штрафы за отказ удалять информацию с сайтов

13:20 23.12.2020

Госдума приняла закон о крупных штрафах для владельцев сайтов, включая социальные сети и видеохостинги, за отказ удалять запрещенную информацию, в том числе с призывами к экстремизму, пишет ТАСС.

Документ предусматривает наложение штрафа за уклонение от удаления владельцем информационного ресурса данных в размере от 50 до 100 тыс. рублей для граждан; от 200 тыс до 400 тысяч рублей для должностных лиц; от 800 тысяч до 4 млн рублей для юридических лиц.

В случае повторного правонарушения штраф для физических лиц составит от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для должностных лиц - от 500 тысяч до 800 тысяч рублей. Для юридических лиц штраф составит «от 1/20 до 1/10 совокупного размера суммы выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение», либо за предшествующую дате выявленного правонарушения часть календарного года, когда нарушение было обнаружено. Штраф при этом не может составить менее четырех миллионов рублей.

За неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также информации о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков, психоактивных веществ, местах их приобретения штрафы для физических лиц составят от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для должностных лиц - от 400 тысяч до 800 тысяч рублей, для юридических лиц - от 3 миллионов до 8 миллионов рублей.

За повторный отказ с физических лиц взыщут от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, с должностных лиц - от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. Для юридических лиц штраф составит «от 1/10 до 1/5 совокупного размера суммы выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, либо за предшествующую дате выявленного административного правонарушения часть календарного года, в котором было выявлено административное правонарушение», но не менее восьми миллионов рублей.

Аналогичные меры предусмотрены в отношении провайдеров хостинга.