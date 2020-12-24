Матвиенко назвала дискриминацией введения «ковидных паспортов»

15:11 24.12.2020

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что предложения о введении так называемых ковидных паспортов для граждан, которые переболели коронавирусной инфекцией, является антиутопией и дискриминацией.

«Из области антиутопии такого рода предложения. Устраивать такую дискриминацию граждан, делить их на категории с разными правами недопустимо», - сказала она.

При этом она также отметила, что в этом нет никакой необходимости и выразила уверенность, что «пандемия не навсегда». «Я категорически противник такого рода документов», - , цитирует ТАСС слова Матвиенко.

Напомним, с предложением о введении «ковидных паспортов» ранее выступили в странах Европы. Данный документ планируется ввести для того, чтобы человек, который уже переболел коронавирусной инфекцией или привился, мог, например, путешествовать, не сдавая тесты.