Матвиенко назвала дискриминацией введения «ковидных паспортов»
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что предложения о введении так называемых ковидных паспортов для граждан, которые переболели коронавирусной инфекцией, является антиутопией и дискриминацией.
«Из области антиутопии такого рода предложения. Устраивать такую дискриминацию граждан, делить их на категории с разными правами недопустимо», - сказала она.
При этом она также отметила, что в этом нет никакой необходимости и выразила уверенность, что «пандемия не навсегда». «Я категорически противник такого рода документов», - , цитирует ТАСС слова Матвиенко.
Напомним, с предложением о введении «ковидных паспортов» ранее выступили в странах Европы. Данный документ планируется ввести для того, чтобы человек, который уже переболел коронавирусной инфекцией или привился, мог, например, путешествовать, не сдавая тесты.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Надо ввести реестр обладающих иммунитетом, по аналогии с реестром водительских прав и выдовать право на работу во время ограничительных мер. В чем тут дискриминация, что люди обладающие иммунитетом сидят дома и убивают свой и чужой бизнес, инфраструктуру и будущее? Или в том, что средства и ресурсы против ковида можно будет сфокусировать и персонифицировать?
Или зависть берет, что ему можно работать, а мне нельзя: так пойди и сделай прививку!
Люди, обладающие иммунитетом, могут относительно свободно, но эффективно действовать в ковидной среде - это ли не подспорье в борьбе с этой уже политизированной напастью?
.
всем не переболевшим желтую нашивку на гуди?
введут...
Не люблю Матвиенко, но тут с ней согласен. "Ковидный паспорт" - это орвелловская шиза. За предложение такое ввести надо сразу в дурку.