Матвиенко назвала дискриминацией введения «ковидных паспортов»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что предложения о введении так называемых ковидных паспортов для граждан, которые переболели коронавирусной инфекцией, является антиутопией и дискриминацией.

«Из области антиутопии такого рода предложения. Устраивать такую дискриминацию граждан, делить их на категории с разными правами недопустимо», - сказала она.

При этом она также отметила, что в этом нет никакой необходимости и выразила уверенность, что «пандемия не навсегда». «Я категорически противник такого рода документов», - , цитирует ТАСС слова Матвиенко.

Напомним, с предложением о введении «ковидных паспортов» ранее выступили в странах Европы. Данный документ планируется ввести для того, чтобы человек, который уже переболел коронавирусной инфекцией или привился, мог, например, путешествовать, не сдавая тесты.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.12.2020, 16:39
    Гость: Железяка

    Надо ввести реестр обладающих иммунитетом, по аналогии с реестром водительских прав и выдовать право на работу во время ограничительных мер. В чем тут дискриминация, что люди обладающие иммунитетом сидят дома и убивают свой и чужой бизнес, инфраструктуру и будущее? Или в том, что средства и ресурсы против ковида можно будет сфокусировать и персонифицировать?
    Или зависть берет, что ему можно работать, а мне нельзя: так пойди и сделай прививку!

    Люди, обладающие иммунитетом, могут относительно свободно, но эффективно действовать в ковидной среде - это ли не подспорье в борьбе с этой уже политизированной напастью?

  5. 24.12.2020, 15:38
    Гость: SS

    Не люблю Матвиенко, но тут с ней согласен. "Ковидный паспорт" - это орвелловская шиза. За предложение такое ввести надо сразу в дурку.

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