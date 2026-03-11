CNN: Иран начал минировать Ормузский пролив

Американские разведслужбы получили данные о подготовке Ирана к установке морских мин в Ормузском проливе, пишет "Российская газета" со ссылкой на телеканал CBS.

Для минирования используются небольшие суда, каждое из которых может перевозить по две-три мины. О точном количестве мин, которые находятся в распоряжении Ирана, неизвестно, однако, по оценке издания, речь может идти о запасах от двух до шести тысяч боевых единиц.

При этом телеканал CNN со ссылкой на разведывательные доклады США утверждает, что Иран уже начал устанавливать мины в акватории Ормузского пролива. За последние дни якобы было установлено несколько десятков мин.

Как отмечает телеканал, Корпус стражей исламской революции (КСИР), который фактически контролирует пролив вместе с военно-морскими силами Ирана, располагает возможностью развернуть в регионе целую флотилию минных заградителей, а также задействовать береговые ракетные комплексы.

Представители КСИР ранее предупреждали, что ни один нефтяной танкер не имеет права проходить через пролив без разрешения Тегерана.

Сообщается, что США уничтожили 16 иранских минных заградителей в Ормузском проливе.

  2. 11.03.2026, 19:53
    Гость: Нефть будет по $200

    Готовьтесь к цене на нефть в 200 долларов за баррель! — армия Ирана.

    Штаб армии Ирана заявил: «Мы больше не позволит экспортировать ни одного литра нефти в США, Израиль и их партнёров через Ормузский пролив. Каждый корабль для нас является законной целью», — заявляет Тегеран.

    Появляется всё больше фото атакованных Ираном грузовых судов, которые пытались пройти через Ормузский пролив.

    Накануне Тегеран начал устанавливать минные заграждения в проливе.

  4. 11.03.2026, 18:40
    Гость: P.K.

    Мне тоже за них стыдно. Жаль, ни с кем не воюют. А вот американцев уважаю. Сказали - за мир, значит, за мир.

Все комментарии (24)
