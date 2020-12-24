В Москве открылась выставка Светланы Драган

17:48 24.12.2020

21 декабря 2020 года в Москве в Государственном институте искусствознания при поддержке Общественного Совета Министерства культуры Российской Федерации, прошло открытие выставки Светланы Драган "И когда моя кисть запоет, тогда холст мой вновь будет обласкан".

Выставку открыл Михаил Лермонтов - председатель Общественного Совета Министерства культуры.

Во исполнение мер, предпринятых Правительством России и исполнительными органами города Москвы, с выставкой можно познакомиться только в виртуальном пространстве.

Зрители впервые увидят творчество известнейшего в России и за рубежом астролога Светланы Драган, имеющей многолетний опыт в прогнозировании ключевых событий на мировой арене, чьи экономические и геополитические прогнозы являются точнейшими в мире.

На выставке представлены лучшие работы. Портреты, выполненные художницей в самой свободной форме живописи акварелью, и благодаря ее прозрачной водной природе, демонстрируют зрителям прозрачность человеческих душ. Невесомая легкая краска дает свежесть и светимость, что придает портретам атмосферность и невесомость.

Поклонниками художественного таланта Светланы Драган, давно замечена его необъяснимая мистическая особенность. Люди, чьи портреты появляются из под кисти необычной художницы, попадают во власть обстоятельств и определенных ситуаций, которые всегда приводят их к жизненным взлетам.

Этой особенностью живописи Светланы Драган заинтересовались известные российские и зарубежные политики и бизнесмены.

Посетители выставки узнают еще об одном даре Светланы Драган, поэтическом. Испокон веков поэтический дар причислялся к высшим духовным дарованиям, и являет собой продукт особого вида художественного творчества, где рождается нечто потаенно новое, синтезируется взаимодействие земных и неземных стихий. В стихах Светланы Драган материализуется и воплощается некая тайна, непостижимость:

"Я не художник, не поэт, я часть земли, я часть Вселенной. Эфира бесконечный свет, частица Бога как и все мы!"

Или это:

"Мы пробуем судьбу на зуб, порой с тревогой и опаской, в немилость впасть боимся вдруг, боимся звёзд лишиться ласки.

А если все ж на чистовик, без тренировки и прицела, разбрызгать краской солнца блик, чтобы душа от счастья пела!

Открой глаза, взгляни на мир, будь честен со своей судьбой, ты квант творца, посланник неба, почувствуй крылья за спиной!

И следуя молитве этой, я кисти смелости придав, как силу слова для поэта, портрет мгновенно написав."

Поэзия Светланы Драган от Бога и рождается от избытка любви в сердце. Ее стихи излучают, подобно солнцу, лучи света и тепла, трогают душу, сообщают ей возвышенные и чистые небесные поэтические чувства и откровения.

Выставка дополнена стихами Светланы Драган и станет заметным событием в культурной жизни столицы.

Все организации и лица, участвовавшие в подготовке выставки, выражают слова самой искренней благодарности и глубокой признательности всему коллективу Государственного института искусствознания Министерства культуры РФ, и лично его директору, доктору искусствоведения Сиповской Наталие Владимировне, за найденную возможность в наше сложное время самоизоляции познакомить в виртуальном пространстве всех желающих с одним из талантливейших художников бездонного российского кладезя современного искусства.



