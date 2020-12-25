Шойгу освободил военных от службы 30 и 31 декабря

14:05 25.12.2020

Министр обороны Сергей Шойгу объявил выходными 30 и 31 декабря для российских военнослужащих. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает ТАСС.

«Мной принято решение предоставить личному составу Вооруженных сил отдых 30 и 31 декабря. Взамен поработаем 26 декабря и 16 января», — сказал Шойгу.

Глава Минобороны пояснил, что принял такое решение, поскольку 2020 год оказался сложным. Он испытал военных на стойкость и не раз бросал им серьезные вызовы. Зачастую военные работали на пределе своих возможностей, поэтому в канун Нового года им разрешили отдохнуть, подчеркнул Шойгу.

Ранее президент РФ Владимир Путин рекомендовал сделать главам регионов 31 декабря выходным по всей стране. Он поддержал соответствующую идею, высказанную лидером фракции «Единая Россия» Сергеем Неверовым. До этого решение об объявлении этого дня выходным уже приняли в 40 субъектах страны. Среди них — Санкт-Петербург, Татарстан и Крым.

Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал работодателям освободить сотрудников городских предприятий от работы в этот день. Речь идет о тех, кто не задействован в подготовке к празднику.