КС России разрешил не платить 57 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа

Конституционный суд РФ © KM.RU, Илья Шабардин

Конституционный суд России (КС) опубликовал разъяснение своего постановления от 2012 года и фактически разрешил не выплачивать 57 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа по решению Гаагского суда. 

В 2012 году КС разрешил российским властям временно применять не ратифицированные и не вступившие в силу международные договоры. Это решение распространялось, в частности, на договор к Энергетической хартии (ДЭХ), пишет Znak.com.

Но именно на ДЭХ опирались акционеры ЮКОСа и международный арбитраж — в иске к России говорилось, что власти нарушили положения договора о защите инвесторов от дискриминации, нечестного и пристрастного судопроизводства.

Теперь Конституционный суд разъяснил, что постановление от 2012 года «не должно интерпретироваться» как документ, допускающий передачу споров в международный суд — российское правительство может подписывать инвестиционные договоры, но споры по ним должны рассматриваться в России, а для их рассмотрения за рубежом нужен отдельный закон.

По сути это означает, что КС спустя 26 лет после подписания ДЭХ признал неконституционным рассмотрение спора в Гааге по делу ЮКОСа. То есть в сущности разрешил не выплачивать акционерам ЮКОСа 57 млрд долларов. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.12.2020, 01:22
    Гость: Чудику

    Вы математику знаете, или прикидываетесь "нэзалэжным"? ОН теперь может весь Запад на ноль помножить!

Все комментарии (42)
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