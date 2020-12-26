КС России разрешил не платить 57 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа
Конституционный суд России (КС) опубликовал разъяснение своего постановления от 2012 года и фактически разрешил не выплачивать 57 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа по решению Гаагского суда.
В 2012 году КС разрешил российским властям временно применять не ратифицированные и не вступившие в силу международные договоры. Это решение распространялось, в частности, на договор к Энергетической хартии (ДЭХ), пишет Znak.com.
Но именно на ДЭХ опирались акционеры ЮКОСа и международный арбитраж — в иске к России говорилось, что власти нарушили положения договора о защите инвесторов от дискриминации, нечестного и пристрастного судопроизводства.
Теперь Конституционный суд разъяснил, что постановление от 2012 года «не должно интерпретироваться» как документ, допускающий передачу споров в международный суд — российское правительство может подписывать инвестиционные договоры, но споры по ним должны рассматриваться в России, а для их рассмотрения за рубежом нужен отдельный закон.
По сути это означает, что КС спустя 26 лет после подписания ДЭХ признал неконституционным рассмотрение спора в Гааге по делу ЮКОСа. То есть в сущности разрешил не выплачивать акционерам ЮКОСа 57 млрд долларов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вы математику знаете, или прикидываетесь "нэзалэжным"? ОН теперь может весь Запад на ноль помножить!
а в Киеве бандеровцы сидят!
И давно пора это было надо вновь подтвердить. Никаких выплат.
резаную туалетную бумагу.
В огороде бузина...