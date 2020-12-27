Минобороны объяснило поставку в ЦАР бронетехники
Россия в ноябре поставила в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) партию бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2, заявил замглавы Минобороны Александр Фомин.
По его словам, партия бронетехники была переброшена в ЦАР «для использования в рамках реформы сектора безопасности» этой страны. Сколько именно боевых машин поставили в республику, Фомин не уточнил, пишет РБК.
По словам замглавы Минобороны, интерес к российскому оружию проявляют во всем мире. Фомин заявил, что Россия намерена расширять военное и военно-техническое сотрудничество в Африке и на Ближнем Востоке «в складывающихся условиях соперничества государств — основных мировых лидеров за военные и экономические рынки» этих стран.
В августе 2018 года Россия подписала с ЦАР соглашение о военном сотрудничестве. Оно подразумевает отправку в Центральноафриканскую Республику российских инструкторов и обучение военных ЦАР в российских военных учебных заведениях.
В российском МИДе сообщили, что в страну отправили группу из пяти военных и 170 гражданских инструкторов для подготовки вооруженных сил, а также поставили партию боеприпасов и стрелкового вооружения на нужды армии.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Всю Россию финиками накормят.
Что-то прячет, обнуленыш в ЦАР, и убиты были Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко в ЦАР не случайно.
В ЦАР что забыл обнуленный? Ответ - своего повара
- жандарм Африки?