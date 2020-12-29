ФСИН дала Навальному меньше суток на то, чтобы явиться в инспекцию
Московское управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) обвинило оппозиционера Алексея Навального в уклонении от контроля уголовно-исполнительной инспекции.
Как пишет "Интерфакс", ведомство ссылается на статью, опубликованную в журнале The Lancet 22 декабря. В статье, посвященной лечению Навального, говорится, что оппозиционер был выписан из берлинской клиники Charite 20 сентября, а к 12 октября он признан полностью выздоровевшим.
В связи с этим во ФСИН считают, что "условно осужденный не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции".
В случае подтверждения факта уклонения условно осужденного от контроля уголовно-исполнительной инспекции, "в отношении него будут приняты меры, предусмотренные частью 4 статьи 190 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (ответственность условно осужденных).
Данная статья предусматривает, в том числе, ходатайство в суд об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда.
По данным агентства, 28 декабря Навальному направлено уведомление о явке в уголовно-исполнительную инспекцию (УИИ). Информация о необходимости явки также направлена его адвокату и пресс-секретарю.
В свою очередь адвокат оппозиционера Вадим Кобзев опубликовал сообщение от начальника филиала №15 УИИ московского УФСИН, согласно которому Навальный приглашен для регистрации к 9:00 29 декабря.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Точно что не дурак, и наверняка не верит. Но чтобы не выглядеть дураком старательно отодвигается от спора. А стоит слегка намекнуть, на какое то толстое обстоятельство, тут же решительное "на эту тему спорить не намерен". Ну очень решительно, прямо как с большим партийным стажем человек. И почему то стесняется своих либеральных взглядов. Может действительно не совсем "Рабинович"?
А вы думаете вам дадут тут устроить вонючий междусобойчиковый хутор, на русском сайте. Щазззз
На предмет чего заводить дело? Омские врачи не подтверждают отравление и симптомы другие. А Россия не та страна, которая по всякому чиху из- за рубежа возбуждает дела. Германия официально не предоставила документы.
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И не предоставит. Потому как появление задним числом в крови некого вещества будет мгновенно опровергнуто биоматериалом, взятым в Омске. И тогда уже Россия спросит: что же вы так неаккуратно везли и лечили пациента, что плеснули ему чего то нехорошего прямо в кровь. Эти же вопросы будут и к ОЗХО, которая тоже отказалось предоставить документы, мотивируя запретом Навального.
Вы серьезно!? Вообще то процедура с точностью до наоборот. В этом случае было заявление канцлерины (кстати сказать она выглядела словно из под палки это заявляла), потом треп газетчиков, потом подтверждения забугорных лабораторий и ни одного официального документа на основании которого можно завести дело. Ни одного, до сих пор. Да немцы не хотят выглядеть дураками, авторы провокации этого не учли.
Рабинович, вы вроде не дурак. И уж точно не верите в эту туфту со сляпанным на коленке разговором. Или вы все же решили опровергнуть миф об умном народе.