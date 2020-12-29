ФСИН дала Навальному меньше суток на то, чтобы явиться в инспекцию

09:23 29.12.2020

Московское управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) обвинило оппозиционера Алексея Навального в уклонении от контроля уголовно-исполнительной инспекции.

Как пишет "Интерфакс", ведомство ссылается на статью, опубликованную в журнале The Lancet 22 декабря. В статье, посвященной лечению Навального, говорится, что оппозиционер был выписан из берлинской клиники Charite 20 сентября, а к 12 октября он признан полностью выздоровевшим.

В связи с этим во ФСИН считают, что "условно осужденный не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции".

В случае подтверждения факта уклонения условно осужденного от контроля уголовно-исполнительной инспекции, "в отношении него будут приняты меры, предусмотренные частью 4 статьи 190 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (ответственность условно осужденных).

Данная статья предусматривает, в том числе, ходатайство в суд об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда.

По данным агентства, 28 декабря Навальному направлено уведомление о явке в уголовно-исполнительную инспекцию (УИИ). Информация о необходимости явки также направлена его адвокату и пресс-секретарю.

В свою очередь адвокат оппозиционера Вадим Кобзев опубликовал сообщение от начальника филиала №15 УИИ московского УФСИН, согласно которому Навальный приглашен для регистрации к 9:00 29 декабря.