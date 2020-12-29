Россия запретила въезд руководителям спецслужб ФРГ в ответ на санкции ЕС

15:10 29.12.2020

Кремль запретил въезд руководящим работникам силовых и разведывательных структур, входящих в систему Минобороны Германии. Об этом заявили в МИД РФ.

Как отметили в министерстве, запрет вводится в ответ на санкции ЕС, принятые в октябре 2020 года по обвинениям в хакерской атаке на Бундестаг в 2015 году. Ведомство не уточняет имена или должности лиц, внесенных в списки.

В МИД подчеркнули, что на протяжении длительного времени Германией в рамках медийно-политической кампании тиражировался сюжет о «русском следе» во взломе компьютерных сетей Бундестага в 2015 году. Это проводилось с целью создания предлога для введения по линии Евросоюза нового пакета односторонних санкций против Кремля, пояснили в министерстве.

22 октября ЕС и официальный Лондон ввели санкции против подразделения и сотрудников Главного управления ГРУ, обвиняемых в причастности к хакерским атакам. Под новые санкции попали 85-й главный центр спецопераций ГРУ, глава управления Игорь Костюков и сотрудник, подозреваемый в проведении самой атаки, Дмитрий Бадин. Наложенные ограничения состоят из запрета на въезд и замораживания активов.