Россия запретила въезд руководителям спецслужб ФРГ в ответ на санкции ЕС

Здание МИД РФ © KM.RU, Вадим Черноусов

Кремль запретил въезд руководящим работникам силовых и разведывательных структур, входящих в систему Минобороны Германии. Об этом заявили в МИД РФ.

Как отметили в министерстве, запрет вводится в ответ на санкции ЕС, принятые в октябре 2020 года по обвинениям в хакерской атаке на Бундестаг в 2015 году. Ведомство не уточняет имена или должности лиц, внесенных в списки.

В МИД подчеркнули, что на протяжении длительного времени Германией в рамках медийно-политической кампании тиражировался сюжет о «русском следе» во взломе компьютерных сетей Бундестага в 2015 году. Это проводилось с целью создания предлога для введения по линии Евросоюза нового пакета односторонних санкций против Кремля, пояснили в министерстве.

22 октября ЕС и официальный Лондон ввели санкции против подразделения и сотрудников Главного управления ГРУ, обвиняемых в причастности к хакерским атакам. Под новые санкции попали 85-й главный центр спецопераций ГРУ, глава управления Игорь Костюков и сотрудник, подозреваемый в проведении самой атаки, Дмитрий Бадин. Наложенные ограничения состоят из запрета на въезд и замораживания активов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.12.2020, 01:04
    Гость: спокойный

    а что среди руководителей спецслужб германии много любителей экстремальных видов спорта что им запретили посещать россию по моему любой заштатный город германии представляет большую пользу для посещения чем рублевское шоссе в москве не говоря про козельск

  2. 29.12.2020, 20:59
    Гость: фёдор

    Каждый день долгостроя СП2 приносит убытки России это и называется сдерживание.Санкции работают и очень сильно не смотря на болтовню власти.

  4. 29.12.2020, 19:19
    Гость: Иван Иваныч

    Порезали форум. Но "щетаю", мало ещё стихов. Потому как после них начинаешь понимать и ценить труд психиатров. И если у нас один два стиха на ветку, у психиатра целый обход и несколько палат.

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