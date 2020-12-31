Власти Москвы призвали таксистов не завышать цены на поездки зимой

© KM.RU, Кирилл Зыков

Департамент транспорта Москвы выступил с обращением к агрегаторам такси с убедительной просьбой вводить адекватные цены на поездки. Как подчеркнули в ведомстве, цены завышают «так, что они перестают быть комфортными для пассажиров».

«Зимой спрос на такси растет, а вместе с ним растут и цены. Мы заметили, что операторы завышают цены на поездки так, что они перестают быть комфортными для пассажиров,— отмечается в посте дептранса в Telegram. — Мы понимаем, что предновогоднее время — особенное, а законы не регулируют тарифы, и все же хотим обратиться к агрегаторам: пожалуйста, устанавливайте адекватные цены и не поднимайте стоимость поездок».

В конце декабря москвичи стали часто жаловаться на рост цен на такси. Со слов одной из пассажирок, утром 23 декабря поездка из северо-западной части столицы в районе МКАД на юго-восток обошлась ей в 1,5 тысячи рублей, в то время как в обычное время услуга стоит до 1,2 тысячи. На аномально высокую стоимость поездок и увеличенное время ожидания автомобиля перед Новым годом также обращал внимание «Коммерсант».

 Такси в Москве в данный момент приезжает за 10–12 минут. В обычные дни время подачи машины составляло две–три минуты.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 31.12.2020, 16:43
    Гость: Власти Москвы призвали...

    Они только призывать и могут.
    Делать - не могут.
    Только запрещать, ломать, обсчитывать втирать очки и воровать.
    Под прикрытием красивых призывов...

  3. 31.12.2020, 16:28
    Гость: Такси в Москве в данный момент приезжает за 10–12 минут...

    Причем такси-то приезжает белое, подмосковное. Московских машин не хватает, отсюда рост цен.
    Привет мэрии и лично $.$.$обянину...
    Даже этого организовать не могут.

  4. 31.12.2020, 16:20
    Гость: Таксисты хапуг-олигархов не круче!

    С чего же им быть в плане этики лучше?
    Не к их состраданью резонней взывать,
    А требовать с боссов три шкуры не драть!

  5. 31.12.2020, 14:45
    Гость: Почему

    они не призвали не повышать цены на бензин, газ, воду, электричество, отопление?

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