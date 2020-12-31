Власти Москвы призвали таксистов не завышать цены на поездки зимой
Департамент транспорта Москвы выступил с обращением к агрегаторам такси с убедительной просьбой вводить адекватные цены на поездки. Как подчеркнули в ведомстве, цены завышают «так, что они перестают быть комфортными для пассажиров».
«Зимой спрос на такси растет, а вместе с ним растут и цены. Мы заметили, что операторы завышают цены на поездки так, что они перестают быть комфортными для пассажиров,— отмечается в посте дептранса в Telegram. — Мы понимаем, что предновогоднее время — особенное, а законы не регулируют тарифы, и все же хотим обратиться к агрегаторам: пожалуйста, устанавливайте адекватные цены и не поднимайте стоимость поездок».
В конце декабря москвичи стали часто жаловаться на рост цен на такси. Со слов одной из пассажирок, утром 23 декабря поездка из северо-западной части столицы в районе МКАД на юго-восток обошлась ей в 1,5 тысячи рублей, в то время как в обычное время услуга стоит до 1,2 тысячи. На аномально высокую стоимость поездок и увеличенное время ожидания автомобиля перед Новым годом также обращал внимание «Коммерсант».
Такси в Москве в данный момент приезжает за 10–12 минут. В обычные дни время подачи машины составляло две–три минуты.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Жители Москвы призвали Власти не завышать цены на коммуналку зимой...
Они только призывать и могут.
Делать - не могут.
Только запрещать, ломать, обсчитывать втирать очки и воровать.
Под прикрытием красивых призывов...
Причем такси-то приезжает белое, подмосковное. Московских машин не хватает, отсюда рост цен.
Привет мэрии и лично $.$.$обянину...
Даже этого организовать не могут.
С чего же им быть в плане этики лучше?
Не к их состраданью резонней взывать,
А требовать с боссов три шкуры не драть!
они не призвали не повышать цены на бензин, газ, воду, электричество, отопление?