Власти Москвы призвали таксистов не завышать цены на поездки зимой

12:48 31.12.2020

Департамент транспорта Москвы выступил с обращением к агрегаторам такси с убедительной просьбой вводить адекватные цены на поездки. Как подчеркнули в ведомстве, цены завышают «так, что они перестают быть комфортными для пассажиров».

«Зимой спрос на такси растет, а вместе с ним растут и цены. Мы заметили, что операторы завышают цены на поездки так, что они перестают быть комфортными для пассажиров,— отмечается в посте дептранса в Telegram. — Мы понимаем, что предновогоднее время — особенное, а законы не регулируют тарифы, и все же хотим обратиться к агрегаторам: пожалуйста, устанавливайте адекватные цены и не поднимайте стоимость поездок».

В конце декабря москвичи стали часто жаловаться на рост цен на такси. Со слов одной из пассажирок, утром 23 декабря поездка из северо-западной части столицы в районе МКАД на юго-восток обошлась ей в 1,5 тысячи рублей, в то время как в обычное время услуга стоит до 1,2 тысячи. На аномально высокую стоимость поездок и увеличенное время ожидания автомобиля перед Новым годом также обращал внимание «Коммерсант».

Такси в Москве в данный момент приезжает за 10–12 минут. В обычные дни время подачи машины составляло две–три минуты.