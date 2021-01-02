Россиян старше 45 лет будут уведомлять о размере пенсии
Пенсионный фонд будет присылать россиянам старше 45 лет уведомления о размере будущей пенсии, пишет "Российская газета" со ссылкой на Министерство труда и социаьной защиты.
В ведомстве отметили, что уведомления будут приходить автоматически через портал Госуслуг раз в три года.
Возраст же в 45 лет был выбран так как к этому моменту большинство граждан обладают определенным пенсионным капиталом, который и позволяет спрогнозировать уровень будущих выплат. Также к этому возрасту люди начинают задумываться о своем финансовом положении в старости.
"Каждый человек увидит в личном кабинете информацию о том, каковы его пенсионные накопления и какой может стать пенсия в дальнейшем в зависимости от уровня доходов", — пояснил изданию замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.
В уведомлениях, помимо примерного размера будущей пенсии, будут указаны полученные отчисления, сроки начала получения пенсии по старости, параметры, требующиеся для расчета выплат, информация о пенсионных накоплениях.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Во-первых, за чей счет сей "банкет" будет ? Ведь любые уведомления денег стоят. Уж не за счет ли самих будущих пенсионеров ? Сомневаюсь что им такая "инициатива" понравится. А во-вторых, о чем уведомлять то ? О тех грошах, которые им светит получать в будущем ? Чтобы их порадовать и утвердить в желании перейти на получение "серых зарплат" ?
"Каждый человек увидит в личном кабинете информацию о том, каковы его пенсионные накопления и какой может стать пенсия в дальнейшем в зависимости от уровня доходов"
"МОЖЕТ СТАТЬ"!
НичО не меняется :-).
Харе прикалываться. Пенсий, а возможно и государства, не будет как таковых, уже лет через 5-10
губы не раскатывали.
Надежды юношей питают.