Россиян старше 45 лет будут уведомлять о размере пенсии

08:56 2.01.2021

Пенсионный фонд будет присылать россиянам старше 45 лет уведомления о размере будущей пенсии, пишет "Российская газета" со ссылкой на Министерство труда и социаьной защиты.

В ведомстве отметили, что уведомления будут приходить автоматически через портал Госуслуг раз в три года.

Возраст же в 45 лет был выбран так как к этому моменту большинство граждан обладают определенным пенсионным капиталом, который и позволяет спрогнозировать уровень будущих выплат. Также к этому возрасту люди начинают задумываться о своем финансовом положении в старости.

"Каждый человек увидит в личном кабинете информацию о том, каковы его пенсионные накопления и какой может стать пенсия в дальнейшем в зависимости от уровня доходов", — пояснил изданию замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

В уведомлениях, помимо примерного размера будущей пенсии, будут указаны полученные отчисления, сроки начала получения пенсии по старости, параметры, требующиеся для расчета выплат, информация о пенсионных накоплениях.