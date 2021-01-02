Россиян старше 45 лет будут уведомлять о размере пенсии

Пенсионный фонд будет присылать россиянам старше 45 лет уведомления о размере будущей пенсии, пишет "Российская газета" со ссылкой на Министерство труда и социаьной защиты. 

В ведомстве отметили, что уведомления будут приходить автоматически через портал Госуслуг раз в три года. 

Возраст же в 45 лет был выбран так как к этому моменту большинство граждан обладают определенным пенсионным капиталом, который и позволяет спрогнозировать уровень будущих выплат. Также к этому возрасту люди начинают задумываться о своем финансовом положении в старости. 

"Каждый человек увидит в личном кабинете информацию о том, каковы его пенсионные накопления и какой может стать пенсия в дальнейшем в зависимости от уровня доходов", — пояснил изданию замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

В уведомлениях, помимо примерного размера будущей пенсии, будут указаны полученные отчисления, сроки начала получения пенсии по старости, параметры, требующиеся для расчета выплат, информация о пенсионных накоплениях. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.01.2021, 14:48
    Гость: stalker

    Во-первых, за чей счет сей "банкет" будет ? Ведь любые уведомления денег стоят. Уж не за счет ли самих будущих пенсионеров ? Сомневаюсь что им такая "инициатива" понравится. А во-вторых, о чем уведомлять то ? О тех грошах, которые им светит получать в будущем ? Чтобы их порадовать и утвердить в желании перейти на получение "серых зарплат" ?

  2. 02.01.2021, 14:13
    Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

    "Каждый человек увидит в личном кабинете информацию о том, каковы его пенсионные накопления и какой может стать пенсия в дальнейшем в зависимости от уровня доходов"
    "МОЖЕТ СТАТЬ"!
    НичО не меняется :-).

  3. 02.01.2021, 13:05
    Гость: Х

    Харе прикалываться. Пенсий, а возможно и государства, не будет как таковых, уже лет через 5-10

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